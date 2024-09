Lực lượng tinh nhuệ TPHCM đội mưa tầm tã dọn dẹp cây xanh tại Hà Nội

Sau khi bão số 3 (tên gọi quốc tế là Yagi) đổ bộ vào miền Bắc, 48 nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh TPHCM đã tức tốc lên đường đến Hà Nội và Hải Phòng để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão.

Ông Nguyễn Doãn Hải, Phó giám đốc công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM, cho biết đơn vị cử 22 nhân viên xử lý cây gãy, đổ ở Hà Nội, còn 26 nhân viên được phân công tăng cường cho Hải Phòng.

8h ngày 11/9, Hà Nội mưa tầm tã, những cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH MTV Cây xanh TPHCM vận quần áo mưa, có mặt tại khu vực ngã 3 Cù Chính Lan - Trường Chinh (quận Thanh Xuân) để tiến hành cắt hạ cây xanh cao hơn 30m bị bão Yagi quật đổ vào nhà dân.

Do cây xanh bị đổ cao, to, cành lá sum suê nên việc cắt hạ được các công nhân quan sát, đánh giá một cách kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Ông Nguyễn Doãn Hải đánh giá, bão Yagi đã gây ra những tổn thất nặng nề về cây xanh cho Hà Nội. Trên khắp các tuyến đường, phố thủ đô, cây xanh gãy đổ la liệt.

Các công nhân xử lý cây xanh gãy, đổ sau bão Yagi ở Hà Nội đều là những người có kinh nghiệm, sức khỏe tốt.

"Công việc của chúng tôi thường kết thúc lúc đêm khuya, nên anh em phải có sức khỏe để có thể làm việc liên tục", ông Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết ngoài thiệt hại về người và của, bão Yagi còn gây ra thiệt hại lớn về cây xanh.

Tại Hà Nội, theo thống kê đã có hơn 24.000 cây xanh bị gãy cành, bật gốc chiếm khoảng 10% tổng số cây xanh toàn thành phố. Trong đó, có nhiều cây cổ thụ, hàng trăm năm tuổi.

Cây xanh bị đổ tại khu vực ngã 3 Cù Chính Lan - Trường Chinh cao, to, một phần thân cây "dựa" vào nhà dân nên các công nhân phải cắt từng cành để đảm bảo an toàn.

Ông Hải nhìn nhận, sau bão Yagi cây xanh tại Hà Nội ngã, đổ ngổn ngang, gây mất điện và ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường, nhất là khu vực phố cổ (quận Ba Đình và Hoàn Kiếm). Do đó, đơn vị ưu tiên xử lý những cây ngã, đổ gây mất an toàn cho người dân và cản trở giao thông.

"Số lượng cây xanh gãy, đổ tại Hà Nội là quá lớn nên công việc của chúng tôi kéo dài đến khi nào xử lý xong trên toàn thành phố", ông Lê Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc xí nghiệp Công viên cây xanh 2 (trực thuộc Công ty TNHH MTV Cây xanh TPHCM) khẳng định

Công nhân kiểm tra, đổ xăng cho máy cưa sau hơn 4 tiếng hoạt động liên tục.

Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, mỗi khi có cành cây được hạ xuống, các công nhân sẽ tạm dừng các phương tiện đang lưu thông, việc này thường kéo dài 2-3 phút/lần.

Ông Hải đánh giá, Hà Nội nhiều tuyến đường, con phố nhỏ, hẹp nhưng trồng những cây có kích thước tương đối lớn nên khi cây bị gãy, đổ nằm đè lên nhà dân hoặc các công trình kiến trúc gây khó khăn cho việc xử lý.

Cụ thể quá trình xử lý phải vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa phải bảo vệ tính toàn vẹn của các công trình. Đặc biệt, cũng cần chú ý đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như người đi đường.