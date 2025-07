Công bố thiệt hại do bão Wipha và mưa lũ gây ra

Tối 23/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến chiều cùng ngày, bão số 3 (bão Wipha) và mưa lũ đã khiến 2 người chết tại Nghệ An (một người do lũ cuốn và một người do sạt lở đất), 5 người bị thương (Thanh Hóa 1 người và Nghệ An 4 người).

Bão khiến 687 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái (Phú Thọ có 19 nhà, Thanh Hóa 251 nhà, Nghệ An 417 nhà); 3.351 nhà bị ngập (Nghệ An có 3.237 và Thanh Hóa 114 nhà).

Trận lũ kinh hoàng khiến cho hơn 230 ngôi nhà ở Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An bị hư hỏng gần như hoàn toàn (Ảnh: X. Hòa).

Về nông nghiệp, theo thống kê, trên 89.700ha lúa bị ngập (Hưng Yên có 10.000ha; Ninh Bình trên 56.100ha, Thanh Hóa gần 23.600ha). Gần 4.400ha lúa, hoa màu bị gãy đổ, thiệt hại, chủ yếu ở tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. 9 con gia súc và gần 3.300 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Tại Thanh Hóa, 63 vị trí sạt lở tại quốc lộ, tỉnh lộ với khối lượng 23.500m3. Nghệ An có 150 vị trí bị sạt lở, ngập lụt tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và 3 cầu treo bị cuốn trôi.

Khu vực trung tâm xã Mường Xén, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong ngày 23/7 đã xảy ra 6 sự cố đê điều: 2 sự cố nứt dọc mặt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng (Hà Nội), sạt mái đê bối Nam Quần Liêu, tỉnh Ninh Bình; sạt mái phía đồng đê Tây sông Cùng, tỉnh Thanh Hóa; đê hữu sông Nhơm, tỉnh Thanh Hóa; sạt mái phía sông đê kênh Tam Điệp, tỉnh Thanh Hóa.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết các địa phương đang xử lý các sự cố đê nói trên.