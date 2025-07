Bão tan lũ lại về, Nghệ An chịu tổn thất nặng nề

Từ đêm 21/7 đến hết ngày 22/7, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt mưa rất to đến đặc biệt to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng huyện Quỳ Châu (cũ) ghi nhận 259mm. Lượng nước lớn từ thượng nguồn dồn về nhanh gây lũ ống, lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng ở các huyện miền núi cũ như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu…

Đặc biệt, đỉnh lũ đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ đạt mức kỷ lục 12.800m³/s, vượt xa lưu lượng thiết kế 10.500m³/s. Trước nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, UBND tỉnh đã phát đi thông báo khẩn yêu cầu sơ tán dân và triển khai ứng phó cấp tốc.

Tính đến 17h30 ngày 23/7, theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã làm 3 người tử vong gồm: bà Lỳ Y Dinh (70 tuổi, xã Nậm Cắn) bị nước cuốn; bà Vừ Y Xìa (78 tuổi, xã Nhôn Mai) bị đất đá vùi lấp; một nạn nhân tại xã Bắc Lý chưa xác định danh tính. Ngoài ra, 1 người đang mất tích và 4 người khác bị thương.

Toàn tỉnh có 3.786 nhà dân bị ngập, 450 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hàng loạt công trình công cộng, trạm y tế, trường học bị bùn lấp, nước tràn vào. Nhiều bản làng bị cô lập do đường sạt lở, cầu tràn, cầu treo bị lũ cuốn.

Mưa lũ đã khiến 32 điểm trên quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập; 27 điểm sạt lở ta luy. Đường giao thông địa phương hư hỏng hơn 1.700m, 49 điểm sạt lở, 69 điểm ngập sâu. Có 3 cầu treo, 3 cầu tràn, 1 cầu sắt dân sinh bị lũ đánh sập hoặc hư hỏng.

Một ngôi nhà của người dân ở xã Mỹ Lý hư hỏng sau lũ (Ảnh: Lương Bảy).

Nông nghiệp ghi nhận hơn 1.600ha lúa, gần 1.300ha rau màu, hơn 990ha cây hàng năm và 57ha cây lâu năm bị thiệt hại. Có 202 con gia súc, 2.707 con gia cầm bị cuốn trôi, chết rét. Thủy sản bị ảnh hưởng với hơn 156ha ao hồ nhỏ và 92 lồng bè hư hỏng.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều công điện khẩn, chỉ đạo cấm biển, huy động các lực lượng vũ trang tại chỗ ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Hơn 2.700 lượt cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, biên phòng, cùng 16 xuồng cứu hộ được triển khai khắp các vùng ngập sâu.

Tính đến chiều 23/7, toàn tỉnh đã tổ chức di dời khẩn cấp 3.440 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Các chòi canh, lồng cá trên sông được di tản hoàn toàn về nơi an toàn.

Cầu trên địa bàn xã Mỹ Lý bị hư hỏng sau trận mưa lũ kinh hoàng (Ảnh: Lương Bảy).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gồm ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ và nhiều đoàn công tác đã trực tiếp đến các điểm nóng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tình hình mưa lũ vẫn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng cao. Các địa phương được yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, chủ động sơ tán dân nếu cần thiết.

Về lâu dài, UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát lại các khu dân cư ven sông, suối để có phương án quy hoạch, di dời, bố trí dân cư tránh nguy cơ gặp thảm họa thiên tai.