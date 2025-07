Chủ tịch UBND TPHCM thăm thương, bệnh binh, người có công với cách mạng

Chiều 23/7, đoàn đại biểu TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025).

Đoàn công tác đã đến thăm bà Phạm Thị Chinh (SN 1929, ngụ phường Chợ Lớn). Bà Chinh là cán bộ tiền khởi nghĩa, từng hoạt động trong ngành y tế, từng là Hiệu trưởng Trường nuôi dạy trẻ thuộc Ủy ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em TPHCM. Bà Phạm Thị Chinh là Đảng viên 75 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm bà Phạm Thị Chinh, cán bộ tiền khởi nghĩa (Ảnh: Hoàng Quy).

Chủ tịch UBND TPHCM đã gửi lời hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của bà Chinh. Lãnh đạo thành phố cũng chúc bà và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương, đóng góp xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm ông Trần Thăng Phúc (SN 1928, ngụ phường Chợ Lớn), cán bộ lão thành cách mạng, thương binh hạng 3/4. Ông Phúc tham gia cách mạng từ năm 1951, từng là Đại đội trưởng Đại đội ô tô quân sự chi viện chiến trường, Tiểu đoàn trưởng chỉ huy Tiểu đoàn xe vận tải quân sự và kéo pháo phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông là Đảng viên 75 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm cán bộ lão thành cách mạng Trần Thăng Phúc (Ảnh: Hoàng Quy).

Chủ tịch UBND TPHCM đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ông Trần Thăng Phúc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chúc ông và gia đình sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, truyền ngọn lửa cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu cũng đến thăm ông Phạm Quốc An (SN 1949, ngụ phường An Đông), là thương binh hạng 1/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã ân cần thăm hỏi, chúc ông An và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Đoàn công tác thăm ông Phạm Quốc An, thương binh hạng 1/4 (Ảnh: Hoàng Quy).

Cuối cùng, đoàn đã đến thăm ông Đặng Khắc Thanh (SN 1951, ngụ phường Chợ Quán), bệnh binh hạng 2/3. Trước năm 1975, ông là bộ đội biên phòng tại tỉnh Thanh Hóa, đến năm 1989 nghỉ theo chế độ bệnh binh. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc ông Thanh nhiều sức khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ chung tay xây dựng TPHCM và đất nước ngày càng giàu đẹp.