Lòng xe điếu, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị "điểm tên" trên Quốc hội

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, nhiều đại biểu Quốc hội dẫn chứng hàng loạt vụ việc gần đây gây bức xúc khi người nổi tiếng quảng cáo thổi phồng, sai sự thật, thậm chí tiếp tay cho hàng giả. Từ đó, các đại biểu góp ý cần bổ sung chính sách và chế tài để xử lý nghiêm những vi phạm này.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông) nhắc đến vụ việc nổi cộm về sữa giả được quảng cáo bởi một số người dẫn chương trình (MC) nổi tiếng, biên tập viên. Bà cũng "điểm danh" vụ quảng cáo kẹo rau củ của Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục và gần nhất là vụ lòng xe điếu.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Hằng (Ảnh: Hồng Phong).

Từ đó, nữ đại biểu góp ý cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung quy định về quảng cáo hiện hành và các quy định liên quan.

Để xử lý triệt để, bà Hằng đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá hạn chế, bất cập, bịt lỗ hổng pháp lý, không để quảng cáo sai sự thật.

Theo nữ đại biểu, cần tiếp tục bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong quảng cáo cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, đại biểu tỉnh Đắk Nông cho rằng cần chế tài nghiêm khắc hơn đối với vấn đề này trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi), cùng với việc ban hành quy định xử lý vi phạm hành chính đủ mạnh.

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại) cho biết vừa qua, vướng mắc lớn nhất trong quảng cáo là người có ảnh hưởng. Ngoài người có trình độ, chuyên môn có năng lực, ông An còn "điểm tên" một nhóm nữa là "người gây sự chú ý".

"Gây sự chú ý có một số cách là thi hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên, tạo scandal trên mạng để gây sự chú ý... ", ông An cho rằng nhóm này chưa xử lý được nên phải siết lại người quảng cáo có ảnh hưởng.

Cho rằng nhiều hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên tham gia quảng cáo sản phẩm mà không hề có chuyên môn hay hiểu biết về sản phẩm, chỉ dựa vào hình ảnh để gây chú ý, ông An nhận định điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây hệ lụy cho người tiêu dùng.

Vị đại biểu đề xuất chỉ người có khả năng chuyên môn mới được quảng cáo, còn "hoa hậu, diễn viên không biết về sản phẩm nhưng quảng cáo là không được".

Theo ông An, trong khái niệm và giải thích từ ngữ ở dự thảo luật đã đưa vào khái niệm "người chuyển tải quảng cáo" bao gồm "người có ảnh hưởng", nhưng định nghĩa và quy định về người có ảnh hưởng còn chưa rõ ràng.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Ảnh: Hồng Phong).

Ông nhắc lại đề nghị "chỉ những người có chuyên môn, năng lực liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ mới được phép thực hiện quảng cáo trong vai trò người chuyển tải".

"Điều này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng quảng cáo tràn lan, thiếu kiểm soát như thời gian qua. Ngoài ra, nếu xác định người có ảnh hưởng là một chủ thể trong hoạt động quảng cáo, cần quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của họ", ông An góp ý.

Mặt khác, đại biểu An cho biết dự thảo mới chỉ quy định hai quyền cơ bản, trong khi nghĩa vụ lại rất nhiều và có nội dung còn chung chung, ví dụ như "nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật".

"Điều này không những gây khó cho việc thực thi mà còn đẩy rủi ro pháp lý về phía người có ảnh hưởng", ông An nói và đề nghị siết chặt điều kiện, tiêu chí đối với người chuyển tải quảng cáo, đồng thời làm rõ các quyền và nghĩa vụ của họ theo hướng cụ thể, minh bạch hơn.