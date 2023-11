Lộ dấu hiệu thất thoát từ vụ Trường Chính trị Đắk Lắk bị trộm nửa tỷ đồng

Ngày 12/11, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, một lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm công tác quản lý tài chính (giai đoạn 2017-2022) mà Sở Tài chính tỉnh vừa có thông báo kết quả kiểm tra tại trường.

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đề nghị công an phục hồi điều tra vụ nhà trường từng bị mất trộm hơn 500 triệu đồng (Ảnh: Uy Nguyễn)

Theo vị lãnh đạo, nhà trường đang chỉ đạo rõ trách nhiệm thuộc về ai để khắc phục, thu hồi số tiền sai phạm.

Ngoài ra, nhà trường đã đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk khôi phục điều tra vụ án trường từng bị mất trộm 500 triệu đồng xảy ra vào năm 2018.

Được biết, vụ trộm xảy ra vào ngày 16/3/2018, Công an TP Buôn Ma Thuột thụ lý, khởi tố vụ án để điều tra. Hồ sơ sau đó được chuyển lên Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra nhưng do không tìm ra thủ phạm công an đã đình chỉ vụ án.

Đến nay, nhà trường lại tiếp tục có văn bản đề nghị công an điều tra lại vụ án và phía công an đã tiếp nhận thông tin này.

Tháng 10 vừa qua, Sở Tài chính Đắk Lắk đã có thông báo kết quả công tác quản lý tài chính (giai đoạn 2017-2022) tại Trường Chính trị tỉnh.

Theo Sở Tài chính, qua kiểm tra, thu thập hồ sơ ghi nhận một số kết quả nổi cộm, cần được các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ trong việc nhà trường báo mất trộm hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, theo bảng kê tiền thu thực tế tại Trường Chính trị, đến ngày 16/3/2018 tổng tiền đã thu của 7 lớp chưa lập phiếu thu, chưa cập nhật vào sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ và kế toán trên 530 triệu đồng (đây là số tiền báo mất trộm).

Còn theo số liệu phản ánh, thể hiện trên sổ quỹ tiền mặt của kế toán và thủ quỹ thời điểm ngày 16/03/2018 còn số tiền trên 420 triệu đồng.

Sở Tài chính nhận định, ngay sau thời điểm báo mất trộm, đến ngày 19/3/2018, khi chưa xác định rõ được nguyên nhân, chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, kế toán đã xử lý việc báo mất trộm bằng việc lập phiếu chi tương ứng với việc hạch toán giảm tài sản bằng bút toán ghi có là số tiền báo mất 420 triệu đồng (tương ứng hoạch toán khoản tăng chi phí khác, giảm quỹ phúc lợi).

Phía Sở Tài chính khẳng định việc xử lý số tiền báo mất trộm như trên là không thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục, cũng như cách hạch toán theo quy định. Việc xử lý số tiền đã báo mất trộm này dẫn tới số tồn quỹ tiền mặt ngày 19/3/2018 trên sổ quỹ bằng 0 đồng.

Từ các vấn đề này, Sở Tài chính nêu rõ, việc chưa nhập sổ quỹ và báo mất trộm số tiền trên 530 triệu đồng là số tiền chưa được lập chứng từ nhập vào sổ quỹ. Do đó không làm thay đổi, biến động tổng số thu - chi và tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm này còn trên 420 triệu đồng.

Sở Tài chính cho rằng, nếu số tiền trên 530 triệu đồng được lập phiếu thu, cập nhật, phản ánh vào sổ quỹ tiền mặt ngày 16/3/2018, tổng cộng sẽ có tổng số tiền trên 950 triệu đồng. Đây là số tiền có dấu hiệu bị thất thoát, thiệt hại

Từ đó, Sở Tài Chính đề nghị Trường Chính trị Đắk Lắk nghiêm túc chỉ đạo các bộ phận có liên quan kiểm tra, rà soát, khắc phục, thu hồi triệt để số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại này.