Vụ 8 học sinh nghi ngộ độc: Dụng cụ lưu mẫu thức ăn chưa đảm bảo

Sáng 11/11, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế Đắk Lắk) cho biết, sau khi nắm thông tin tại Trường TH,THCS&THCS Victory xảy ra vụ việc 8 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, phía Chi cục đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại cơ sở nghi xảy ra ngộ độc.

Trường TH, THCS&THPT Victory tại Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo đó, đoàn kiểm tra đã lấy 4 mẫu thức ăn nghi ngờ, đang lưu mẫu tại cơ sở để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm gồm: sữa Su Su Vinamilk 110ml, mì ý sốt bò bằm, bí đỏ chiên, nước cam.

Thức ăn này được học sinh dùng vào bữa ăn xế và bữa ăn trưa (ngày 10/11) tại bếp ăn của Trường TH, THCS&THPT Victory.

Đoàn kiểm tra chỉ ra tồn tại của trường khi sử dụng hộp nhựa để lưu mẫu nước cam chưa bảo đảm an toàn thực phẩm.

8 học sinh nhập viện sau bữa ăn tại trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu Trường TH,THCS&THPT Victory tiếp tục duy trì chế độ tự kiểm tra, giám sát và bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động bếp ăn tập thể theo quy định; chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động bếp ăn tập thể.

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm với các mẫu thức ăn đang lưu mẫu tại cơ sở, nếu không đạt chất lượng an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra sẽ xử lý bổ sung theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện dụng cụ lưu mẫu thức ăn của trường chưa đảm bảo (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, sau bữa ăn tại trường vào sáng (10/11), có 8 học sinh của Trường TH, THCS&THPT Victory có biểu hiện nôn ói, đau bụng, đau đầu nên được trường đưa vào bệnh viện điều trị.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, các bác sĩ chẩn đoán 8 học sinh bị rối loạn tiêu hóa. Các em học sinh được điều trị và cho xuất viện vào chiều cùng ngày.