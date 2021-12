Liên tiếp hứng chịu sạt lở núi, xã vùng cao bị cô lập gần một tháng

Dân trí Sạt lở liên tiếp xảy ra ở huyện An Lão (tỉnh Bình Định), khiến xã vùng cao An Toàn bị chia cắt gần một tháng nay. Nhờ chủ động lượng thực nên không xảy ra tình trạng người dân trong vùng bị thiếu đói.

Theo UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định, mưa lớn đợt vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại một số xã trên địa bàn huyện. Thống kê sơ bộ có đến vài chục điểm sạt lở, hiện nhiều khu dân cư vẫn bị chia cắt, các phương tiện cơ giới chưa thể qua lại.

Sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi An Lão, nhiều khu dân cư đang bị chia cắt.

Ghi nhận tại của PV Dân trí sáng nay (2/12), tuyến đường tránh từ xã An Trung đi xã An Vinh ở huyện An Lão bị sạt lở nghiêm trọng, hàng chục nghìn khối đất đá trên núi sạt lở, vùi lấp cả đoạn đường gần cả trăm mét.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng huyện An Lão đã huy động huy động 2 xe máy múc để tiến hành mở đường tạm qua rẫy keo của người dân, phục vụ bà con đi lại bằng xe máy.

Tuyến đường độc đạo đi xã vùng cao An Toàn bị sạt lở, cô lập người dân (Ảnh: T. Nghĩa).

Ông Đinh Nưa (người dân xã An Vinh) cho biết: "Nhờ chính quyền mở tạm con đường này mới đi lại được nhưng cũng rất khó khăn. Mấy hôm trời mưa, người dân phải khiêng, đẩy xe vượt dốc mới đến trung tâm huyện được".

Cô giáo Đinh Thị Nê - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Vinh (xã An Vinh) - chia sẻ: "Hàng ngày, tôi và các cô giáo dạy ở xã phải đi lại trên con đường này rất nguy hiểm. Giáo viên của trường chủ yếu là nữ nên việc đi lại qua con đường sạt lở này rất khó khăn, có khi 7-8 cô khiêng, đẩy xe qua rất cực. Giáo viên hầu hết ở xã khác đến trường dạy học, nhưng đi về hàng ngày do trường không có chỗ ở lại".

Điểm "nóng" sạt lở ở miền núi An Lão, tỉnh Bình Định

Theo ông Trương Tứ - Chủ tịch UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định), qua hai đợt mưa lớn vừa qua trên địa bàn huyện đã bị thiệt hại nặng nề, nhất là tình trạng sạt lở. Hiện trên địa bàn huyện có đến vài chục điểm sạt lở, có những điểm sạt lở khối lượng đất đá lớn có cả hàng ngàn khối đất đá. Nhiều nhất là tuyến đường từ xã An Hòa đi xã An Toàn, có hơn 10 điểm sạt lở, với khối lượng đất đá sạt lở từ vài ngàn đến vài chục ngàn m3. Trong sáng 1/12, tại xã An Toàn tiếp tục sạt lở, chia cắt hoàn toàn tuyến đường đi thôn 1 của xã.

Thầy cô giáo dạy tại xã An Vinh (huyện An Lão, Bình Định) vất vả đẩy xe qua đoạn đường sạt lở (Ảnh: Facebook cô giáo Đinh Nê).

Tuyến đường từ xã An Trung đi xã An Vinh - điểm "nóng" sạt lở trên địa bàn huyện An Lão, theo Chủ tịch UBND An Lão, đây là tuyến đường tránh với địa hình đồi dốc lớn cắt ngang đỉnh đồi nên ảnh hưởng tình trạng sạt lở rất lớn. Trên tuyến đường này, hiện có hàng chục tuyến đường sạt lở. Đến thời điểm hiện tại, giao thông liên xã vẫn đang chia cắt với xã An Vinh.

"Do khối lượng đất đá rất lớn, nền đất mềm yếu nên địa phương chưa có chỉ đạo các biện pháp mạnh để khắc phục. Hiện nay, chúng tôi đã và đang chỉ đạo lực lượng chức năng đang khắc phục tạm thời và mở một số tuyến đường tạm qua rẫy keo để người dân qua lại bằng các phương tiện thô sơ. Hiện tất cả các phương tiện cơ giới như ô tô, kể cả xe tải cũng không thể đi lại tuyến đường này được" - ông Trương Tứ cho hay.

UBND huyện An Lão (Bình Định) huy động phương tiện cơ giới mở đường tạm qua rẫy keo để người dân đi lại.

Đối với người dân ở vùng bị chia cắt giao thông, chính quyền địa phương đã triển khai phương án 4 tại chỗ, chủ động giúp bà con di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Ông Tứ cho biết thêm, địa phương đã chủ động lương thực từ trước nên không để xảy ra việc người dân thiếu đói hay thiếu lương thực, dù tuyến đường này đến nay đã bị chia cắt gần một tháng.

Sạt lở núi sạt lở vùi lấp tuyến đường cả 100m đoạn xã An Dũng đi xã An Vinh, huyện An Lão, Bình Định.

Điểm sạt lở núi tại xã An Trung, huyện An Lão, khiến 4 hộ dân sống ở gần khu vực này phải di dời đến khu vực an toàn.

Hàng nghìn khối đất đá sạt lở chảy tràn xuống ruộng sản xuất của người dân xã An Trung.

Đất đá chảy vào một ngôi nhà sàn của người dân xã An Trung.

Hiện giao thông tuyến từ xã An Vinh đến thị trấn An Lão chỉ đi lại được bằng xe máy qua đường tạm.

Các cô giáo Trường Mầm non An Vinh (xã An Vinh, huyện An Lão, Bình Định) đẩy xe máy qua đoạn trường sạt lở ngập bùn đất (Ảnh: Facebook cô giáo Đinh Nê).

Doãn Công