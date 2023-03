Ngày 15/3, chị Trần Thị T.A. (28 tuổi, ngụ tại phường 5, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, chị và con trai vừa tiếp tục bị nhiều người lạ nhắn tin dọa giết. Chị A. đã trình báo sự việc lên công an, mong được cơ quan chức năng can thiệp, bảo đảm an toàn tính mạng gia đình.

Một trong những tin nhắn chị A. mới nhận được sau khi công an vừa xử lý một nhóm người tạt chất bẩn vào nhà chị (Ảnh chụp màn hình điện thoại).

Trước đó, tiệm bánh của chị A. bị một nhóm người tạt chất bẩn (mắm tôm trộn nhớt thải) vào trưa 6/3. Năm nam thanh niên từ 20 đến 30 tuổi, ngụ ở TP Mỹ Tho, đã bị công an triệu tập, xử lý về hành vi ném chất thải, chất bẩn vào nhà ở của người khác.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Liêm (30 tuổi) cầm đầu khai nhận, do chồng cũ của chị A. nợ Liêm 400 triệu đồng nên đối tượng thực hiện hành vi đe dọa để đòi nợ.

Lấy nhầm chồng cờ bạc, ly hôn nhiều năm vẫn bị dọa giết, bắt trả nợ thay (Clip từ camera an ninh).

Chị A. cho biết, chị lấy chồng năm 2018. Sau khi cưới nửa tháng, phát hiện chồng nghiện cờ bạc nặng, chị đã ly thân. Trong quá trình ly thân, chị phát hiện có thai nhưng thấy chồng không thay đổi nên vẫn quyết định ly hôn.

Vợ chồng chị A. chính thức ly hôn năm 2020, con chung do chị A. nuôi.

"Kể từ khi ly hôn, tôi không biết chồng cũ đi đâu, làm gì. Thời gian gần đây, tôi liên tục bị nhiều người đến nhà hoặc gọi điện, nhắn tin đe dọa tính mạng 2 mẹ con. Họ bắt tôi phải trả nợ thay chồng cũ.

Tiệm bánh của chị A. bị tạt chất bẩn (Ảnh: N.C.).

Một lần trước tết âm lịch, tôi đang ở nhà thì có người lạ ập vào, đòi trả khoản nợ 400 triệu đồng mà chồng cũ tôi vay năm 2022. Tôi đã nói rõ chuyện ly hôn từ lâu, không biết chuyện nợ nần nhưng họ không buông tha.

Mới đây, nhà tôi lại bị tạt chất bẩn, bị đe dọa liên tục khiến mẹ con tôi rất sợ hãi. Những hành động khủng bố ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, sức khỏe và chuyện buôn bán của tôi", chị A. bày tỏ.

Công an TP Mỹ Tho, cho biết đã nắm thông tin và đang điều tra làm rõ.