Bắt nhóm giang hồ bảo kê cát tặc, đòi nợ thuê liên tỉnh

Ngày 12/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Đặng Hoàng Vũ (52 tuổi), Nguyễn Văn Vui (38 tuổi), Nguyễn Minh Hùng (23 tuổi) cùng thường trú ở TP Mỹ Tho và Phạm Thanh Hiền (29 tuổi, ngụ ở huyện Cai Lậy), Trần Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ ở huyện Chợ Gạo).

Cả 5 đối tượng đều là thành phần cộm cán, nghiện ngập trên địa bàn.

Đối tượng Đặng Hoàng Vũ bị công an khống chế (Ảnh: Công an Tiền Giang).

Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre tiến hành bắt giữ, khám nơi ở lần lượt các đối tượng. Nhiều đối tượng khác có liên quan cũng bị công an triệu tập yêu cầu làm việc.

Quá trình lấy lời khai, nhóm đối tượng cho biết, giữa Vũ và một người dân ở Tiền Giang có mâu thuẫn tiền bạc. Vì vậy Vũ đã thuê Vui và Hiền với giá 100 triệu đồng để đi đòi khoản tiền 700 triệu đồng.

Vũ đã ứng trước cho Vui và Hiền 3,5 triệu đồng để chi phí đi lại và mua sơn tạt vào nhà nạn nhân. Nhận được tiền, Vui và Hiền gọi thêm 2 đồng bọn đi đòi nợ cùng.

Từ đầu năm 2023, nhóm đối tượng liên tục tạt sơn, xăng dầu, chất bẩn vào nhà nạn nhân và không ngừng gọi điện đe dọa. Dù rất sợ hãi nhưng cũng không có tiền, nạn nhân chỉ đưa cho nhóm đối tượng 20 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt khi đang thực hiện hành vi phạm pháp. Khám nơi ở của Vũ, công an thu thập được nhiều dao tự chế, bình xịt hơi cay, một ổ tiếp đạn súng ngắn và nhiều tài liệu, tang vật.

Nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trên địa bàn 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh.

Công an tỉnh Tiền Giang xác định nhóm đối tượng do Vũ cầm đầu, hoạt động bảo kê khai thác cát trái phép, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.