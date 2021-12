Lãnh đạo TP Hội An nói gì về thông tin "cấm bán thịt chó"?

Dân trí "Thông tin Hội An cấm kinh doanh thịt chó là không đúng, không ai cấm được. Pháp luật cho phép thì sao cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh", ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An nói.

"Thông tin treo biển nghỉ bán thịt chó, mèo là chưa chính xác"

Ngày 10/12, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức ký kết trực tuyến với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS về cam kết loại bỏ việc sử dụng, buôn bán thịt chó, mèo.

Lãnh đạo thành phố khẳng định không có việc cấm hàng quán bán thịt chó, mèo.

Ngay sau đó có một vài thông tin về việc sau khi TP Hội An cam kết chấm dứt nạn buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo và loại trừ bệnh dại, vào chiều 10/12, nhiều quán kinh doanh thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố đã treo bảng tạm nghỉ.

Ngày 12/11, trao đổi với phóng viên, anh Công - chủ quán thịt chó trên đường Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Phô - có treo biển tạm nghỉ bán cho biết: "Hình ảnh chúng tôi treo biển tạm nghỉ vì lý do nghe được thông tin kêu gọi của thành phố về việc không tiêu thụ thịt chó, mèo là chưa chính xác".

Chủ quán khẳng định treo biển tạm nghỉ vì bận việc gia đình cách đây 4 ngày, và hôm nay (11/12) quán tiếp tục kinh doanh trở lại.

"Chúng tôi cũng chỉ mới biết thông tin này. Quán tôi treo biển tạm nghỉ vì bận việc gia đình cách đây 4 ngày, hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục kinh doanh trở lại. Kể cả các quán thịt chó trên đường Nguyễn Tất Thành hôm qua treo biển tạm nghỉ cũng là vì lý do riêng chứ không phải vì nghe được thông tin trên", anh Công nói.

Theo lãnh đạo TP Hội An, thông tin không cho kinh doanh thịt chó là không đúng.

Ông Nguyễn Văn Thành (chủ quán thịt chó ở đường Đỗ Đăng Tuyển, phường Cẩm Châu, Hội An) cho biết, ông đã gắn bó với việc buôn bán này đã suốt 16 năm nay và hiện tại quán vẫn kinh doanh bình thường. Đây là nguồn kinh tế chính của gia đình nên quán không thể nghỉ được.

"Nếu có chủ trương thì chúng tôi sẽ chấp nhận, nhưng với điều kiện phải có giải pháp để tìm hướng chuyển đổi kinh doanh sang lĩnh vực khác cho chúng tôi", ông Thành nói.

Chỉ mới là biên bản ghi nhớ

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay, dự án mà TP Hội An ký kết với FOUR PAWS chỉ mới là biên bản ghi nhớ để làm cơ sở xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam. Nếu UBND tỉnh Quảng Nam thông qua thì mới thống nhất, lên kế hoạch cụ thể để triển khai trong 2 năm 2022 và 2023.

Ông Nguyễn Văn Thành - chủ quán thịt chó ở đường Đỗ Đăng Tuyển, phường Cẩm Châu, Hội An - cho biết, ông đã gắn bó với việc buôn bán thịt chó suốt 16 năm nay.

"Đặc biệt, thông tin không cho kinh doanh thịt chó là không đúng, không ai cấm được. Pháp luật cho phép thì sao cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh? Dự án ở đây là tập trung tuyên truyền vận động vì chó, mèo không phải để ăn thịt mà là vật nuôi thân thiết trong nhà với người dân. Chúng tôi muốn hình thành thói quen không ăn thịt chó, mèo cho người dân", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An phát biểu tại buổi ký thỏa thuận ngày 11/12.

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm, khi dự án được triển khai cụ thể, chính quyền Hội An sẽ có các biện pháp để chuyển đổi ngành nghề cho những người kinh doanh, bán thịt chó trên địa bàn. Ngoài ra, việc quan trọng khác trong dự án là loại trừ bệnh dại, tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi.

"UBND TP Hội An đánh giá cao mục tiêu, giá trị nhân văn của dự án và hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đồng hành của FOUR PAWS, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng và chung tay của cộng đồng nhân dân, dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần tích cực vào chiến dịch bảo vệ, chăm sóc động vật không chỉ ở Hội An mà còn lan tỏa ra các địa phương khác của Việt Nam", Phó Chủ tịch TP Hội An phát biểu.

Phó Chủ tịch TP Hội An "bắt tay trực tuyến" với ông Carsten Hertwig, Giám đốc Bảo tồn bền vững, Trưởng đại diện tổ chức FOUR PAWS Quốc tế tại Việt Nam.

Đại diện tổ chức FOUR PAWS cho biết việc ký kết thỏa thuận với TP Hội An là "thời điểm quan trọng", mang tính khởi phát ở Việt Nam và trong khu vực. Theo tổ chức này, mỗi năm tại Việt Nam có hơn 5 triệu con chó và một triệu con mèo bị buôn bán, giết để lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng.

"Hội An là thành phố tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp", bà Julie Sanders, đại diện FOUR PAWS chia sẻ.

Được biết, Hội An là thành phố đầu tiên của Việt Nam ký kết với tổ chức FOUR PAWS về cam kết loại bỏ việc sử dụng, buôn bán thịt chó, mèo.

Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng nhấn mạnh mục tiêu cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn chặn hiểm họa có thể bùng phát đại dịch.

Công Bính - Hoài Sơn