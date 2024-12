Lãnh đạo Thừa Thiên Huế nói về vụ vé trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

Ngày 1/12, trao đổi với báo chí, ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh, cho biết, đã làm việc với Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế (Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế) về thông tin tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng không được trả thưởng.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Quý Phương đã chỉ đạo đơn vị này nghiên cứu kỹ các thông tư, quy định để thông tin lại sự việc một cách chính thống, đa chiều.

Trụ sở Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, khi mở bán xổ số, doanh nghiệp mong muốn người mua trúng thưởng, nhưng xổ số là tiền nên phải thận trọng.

"Phải làm theo quy định pháp luật và quy định xổ số trúng thưởng, mình không thể chỉ đạo bảo trả hoặc không trả được", ông Phương thông tin.

Sáng cùng ngày, phóng viên Dân trí đã liên hệ với ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh việc bà N.T.N. (SN 1971, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế, có ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F), phát hành ngày 14/10.

Trong kỳ quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Do sơ suất, bà N. để các tờ vé số trúng thưởng bị ướt nước mưa, thay đổi hình dạng so với ban đầu.

Căn cứ vào các quy định về kinh doanh xổ số, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ chấp nhận trả thưởng vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng.

Trả lời báo chí trước đó, ông Trần Viết Nguyên, cho biết, đã có văn bản trả lời khách hàng, trong đó khẳng định công ty không thể chi trả cho vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng nói trên.

Lý do Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối trả thưởng cho khách hàng là do tờ vé bị rách rời một góc, trùng với vị trí chặt góc mỗi lần Hội đồng tiêu hủy vé xổ số kiến thiết thực hiện tiêu hủy do có vé tồn kho, bị lỗi. Đó là vị trí rất hiểm.