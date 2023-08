Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Thái Bình lên tiếng việc 4 cán bộ đánh bạc ở Đắk Lắk

Liên quan đến sự việc 4 cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình bị bắt quả tang đánh bạc tại Đắk Lắk, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình cho biết, Sở đã nhận được 2 quyết định gồm thông báo phạm tội bắt quả tang 4 người và thông tin khởi tố bị can.

Hiện nay sự việc chưa rõ ràng, Sở cũng đã báo cáo các cơ quan thẩm quyền tỉnh Thái Bình, đồng thời đang từng bước giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quan điểm của Sở là ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm và xử lý đúng quy định.

Phía Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình thông tin thêm, đoàn công tác gồm 13 người vào Đắk Lắk để cổ vũ đội bóng U11 của tỉnh Thái Bình vào chung kết. Sau khi đội U11 giành chiến thắng, nhóm anh em có liên hoan. Sau đó nội bộ anh em vui chơi với nhau. Sự việc xảy ra ngoài giờ hành chính, vào hôm 29/7.

Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình (Ảnh: Đ.V).

Được biết, Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình đã có văn bản báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy khối và Ban Cán sự Đảng của UBND tỉnh Thái Bình.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội Đánh bạc. Cả 4 bị can được xác định là cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình, trong đó có ông P.M.H. - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông H. thừa nhận ông đã làm tường trình liên quan đến vụ việc và nhận trách nhiệm của bản thân.