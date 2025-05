Kiến nghị điều chỉnh giao thông trên đèo Tam Đảo sau tai nạn 4 người chết

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, rút kinh nghiệm vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sáng 26/4 trên đèo Tam Đảo khiến 4 người tử vong, 13 người bị thương.

Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lan Hương).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng các sở ngành liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ, huy động các lực lượng cứu chữa các nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết quả điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông do lái xe Nguyễn Văn Tư điều khiển ô tô BKS 29F-059.95 không chấp hành biển báo hiệu giao thông đường bộ, không giảm tốc độ khi đi trên đèo Tam Đảo.

Tài xế Nguyễn Văn Tư (42 tuổi, trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông và sửa chữa yếu tố kỹ thuật trên tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo.

Ô tô khách bị lật trên đèo Tam Đảo khiến 4 người tử vong, 13 người bị thương (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương hoàn tất điều tra vụ án, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Ông Dũng đề nghị Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến đường đèo dốc; phối hợp công an tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách, tải khối lượng lớn, kiểm tra việc lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình. Các vi phạm được phát hiện cần xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát để kiềm chế tai nạn giao thông, tránh những vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sau nhiều vụ tai nạn giao thông trên đèo Tam Đảo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, hạn chế tối đa việc phanh gấp, chuyển hướng đột ngột trên các đoạn đường đèo nguy hiểm.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, tổ chức đưa khách du lịch, công an đề nghị phải bố trí tài xế có kinh nghiệm lái xe đường đèo dốc và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe trước hành trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Hoàng Báo