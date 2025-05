Vì sao xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên đèo Tam Đảo?

Ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vừa kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tuyến quốc lộ 2B và thị trấn Tam Đảo.

Tuyến đường lên khu du lịch Tam Đảo, khu danh thắng Tây Thiên được đầu tư đồng bộ và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng nhưng theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, gây thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân do mật độ phương tiện tham gia giao thông đông; tuyến đường dốc núi quanh co, khúc khủyu, có sương mù và nhiều người dân, du khách chưa quen đường, kỹ thuật lái xe chưa tốt...

Ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc (áo trắng), yêu cầu thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (Ảnh: Đức Hiền).

Ông Văn giao Sở Xây dựng phối hợp với công an, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc triển khai ngay các biện pháp, giải pháp an toàn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường; lắp đặt đèn tín hiệu cảnh báo tại một số lối ra và sửa chữa đèn chiếu sáng ở một số điểm đã hư hỏng.

Các hốc cứu hộ, cứu nạn hiện có trên tuyến đường cần được mở rộng và khảo sát, mở thêm các hốc cứu hộ, cứu nạn mới. Lắp đặt thêm gờ giảm tốc, đèn cảnh báo, biển cảnh báo, bảng tuyên truyền cho người tham gia giao thông, theo yêu cầu của ông Văn.

Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo lắp đặt giá long môn, tăng cường gia cố, bổ sung hàng rào hộ lan, con lăn, gờ giảm tốc, đèn chiếu sáng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo rà soát biển bảng tuyên truyền ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông. Những biển bảng không hữu ích, gây mất tập trung cho người tham gia giao thông cần được tháo bỏ.

Vụ tai nạn giao thông gần nhất xảy ra trên tuyến đường đèo Tam Đảo vào sáng 26/4 vừa qua, tại km19+250 quốc lộ 2B, thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, khiến 4 người tử vong, 12 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Tam Đảo sáng 26/4 khiến 4 người tử vong, 12 người bị thương (Ảnh: Hải Yến).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Tư (SN 1984, trú ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyên nhân bước đầu được cơ quan chức năng xác định do ô tô mất phanh khi đang xuống dốc, dẫn tới việc tài xế không làm chủ được tốc độ, đâm vào hộ lan rồi lao xuống ta luy âm.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khuyến cáo người dân, du khách khi tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo, dốc khi đến khu du lịch Tam Đảo cần chú ý kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi di chuyển, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp, vô lăng, đèn tín hiệu.

Toàn cảnh Thị trấn Tam Đảo (Ảnh: Báo ảnh Việt Nam).

Người điều khiển phương tiện cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, hạn chế tối đa việc phanh gấp, chuyển hướng đột ngột trên các đoạn đường đèo nguy hiểm, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, trời mưa, đường trơn trượt.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, tổ chức đưa khách du lịch, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị phải bố trí tài xế có kinh nghiệm lái xe đường đèo dốc và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe trước hành trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.