Kiểm tra đột xuất hãng bay, xử nghiêm sai phạm uy hiếp an toàn hàng không

Yêu cầu này được Thủ tướng đặt ra trong Chỉ thị số 21 vừa ban hành về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Thủ tướng cho biết thời gian gần đây đã xảy ra một số sự cố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, đặc biệt là sự cố hai tàu bay va chạm tại sân bay quốc tế Nội Bài; tình trạng huỷ chuyến, chậm chuyến bay kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại cảng hàng không, tạo dư luận không tốt.

Cùng với đó, nhiều trang thông tin điện tử của các đơn vị hàng không bị tấn công, chèn quảng cáo độc hại và nhiều tài khoản người dùng, khách hàng bị lộ lọt thông tin.

Vì thế, Thủ tướng quán triệt mục tiêu, nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh hàng không là "Không đánh đổi an toàn, an ninh hàng không với bất cứ lý do gì"; "Không có vi phạm nào là vi phạm nhỏ, lỗi nhỏ cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc".

Ông yêu cầu đảm bảo hệ thống quản lý an toàn, an ninh hàng không hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tập trung xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế), đề xuất cơ chế và tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng không đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác hàng không.

Mặt khác, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thường xuyên và đột xuất đối với các hãng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, cảng hàng không nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn hàng không. Thủ tướng quán triệt xử lý nghiêm các hành vi sai phạm gây uy hiếp an toàn hàng không.

Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng công an các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối tại cảng hàng không, trên tàu bay, cơ sở hạ tầng hàng không.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng, Thủ tướng yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, đáp ứng yêu cầu sử dụng và quản lý trong thực tiễn.

Bộ cũng cần chỉ đạo các đơn vị quản lý vùng trời, quản lý độ cao chướng ngại vật, quản lý điều hành bay phối hợp với các cơ quan hàng không dân dụng trong việc điều hành bay, bảo đảm an toàn cho hoạt động bay dân dụng và quân sự.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng và triển khai phương án nhằm chủ động đối phó với hoạt động sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không thực hiện quyết liệt giải pháp ngăn chặn, ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả diều, tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, giám sát và xử lý các chướng ngại vật hàng không vi phạm quy định độ cao tĩnh không uy hiếp an toàn khu vực cảng hàng không; triển khai các giải pháp kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi tại khu vực lân cận cảng hàng không.

Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu Hãng hàng không Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định và tiêu chuẩn an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hệ số đúng giờ khởi hành theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người vận chuyển, công khai minh bạch, xây dựng văn hoá an toàn hàng không, văn hoá phục vụ hành khách.

Các Hãng hàng không Việt Nam quán triệt và yêu cầu người lái tàu bay tuân thủ tuyệt đối các quy trình khai thác tiêu chuẩn, đặc biệt trong giai đoạn trọng yếu của chuyến bay bao gồm tàu bay lăn, cất - hạ cánh; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát nội bộ trên chuyến bay và rà soát lại quy trình khai thác để liên tục nâng cao công tác đảm bảo an toàn…