Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh?

Ngày 15/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định về tình hình thời tiết cả nước từ nay đến cuối năm.

Theo đó, giai đoạn tháng 9 đến tháng 11, Biển Đông có thể hứng số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (dao động 5-7 cơn).

Tuy nhiên, số cơn đổ bộ vào đất liền được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm (2-4 cơn) và tập trung nhiều ở Trung Bộ cũng như các tỉnh phía Nam.

Trong tháng 9, nắng nóng vẫn còn có khả năng xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. Cùng thời gian này, không khí lạnh bắt đầu hoạt động và xu hướng gia tăng tần suất với cường độ mạnh dần trong tháng 11-12.

Miền Bắc cũng được dự báo hứng chịu lượng mưa cao hơn 10-30% trong tháng 9 và tháng 10 so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý, mùa mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường vào khoảng nửa cuối tháng 12. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa khả năng xuất hiện trong hai tháng đầu năm 2025.

Miền Bắc nhiều khả năng đón không khí lạnh đầu mùa vào tháng 9 và tháng 10, theo quy luật hàng năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo tình hình thời tiết những ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết mưa dông giảm nhanh ở miền Bắc cuối tuần này. Ngày 16/8, oi nóng quay trở lại khi nền nhiệt gia tăng lên ngưỡng 33 độ C, nắng gián đoạn về trưa và chiều.

Dù vậy, người dân tiếp tục đề phòng nguy cơ mưa dông tái diễn về chiều tối và đêm, đặc biệt ở vùng núi và trung du.

Trong khi đó, ngày 16/8, nắng nóng tiếp diễn từ Quảng Bình đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Một số nơi ghi nhận nắng nóng gay gắt 37 độ C. Tình trạng này khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 16/8 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào kèm dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào kèm dông rải rác, riêng vùng núi mưa dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa rào kèm dông rải rác, phía nam mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phía bắc 32-35 độ C, phía nam 35-37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.