Khai trương cửa khẩu quốc tế giữa tỉnh Quảng Nam và Lào

Dân trí Sáng 14/8, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phối hợp với tỉnh Xê Kông, nước bạn Lào tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc.

Buổi lễ được thực hiện theo hình thức song phương với sự chủ trì của đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Xê Kông, quy mô hết sức gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đúng thủ tục, trang trọng và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông cắt băng khai trương cửa khẩu và tiến hành thủ tục thông quan hàng hóa.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của 2 tỉnh Quảng Nam và Xê Kông, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Quảng Nam - Xê Kông nói riêng và 2 nước Việt Nam - Lào nói chung.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam khẳng định, Việt Nam và Lào nói chung, Quảng Nam và Sê Kông nói riêng là láng giềng thân thiết.

Trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt này ngày càng được củng cố vững chắc và phát huy hiệu quả thiết thực trên tất cả lĩnh vực hợp tác, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân 2 nước nói chung và 2 tỉnh nói riêng.

Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc (Ảnh: CTV).

Theo ông Lê Trí Thanh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 2 tỉnh vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn để tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc.

Qua đó sớm đưa cặp cửa khẩu vào hoạt động chính thức, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, xuất nhập cảnh, xuất khẩu hàng hóa, góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp cùng nhân dân 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông.

"Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa sau chuyến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc được chính thức hoạt động, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; giải quyết nhu cầu ngày càng cao về xuất nhập cảnh - xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu này, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngày càng mạnh mẽ của địa phương trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây", ông Lê Trí Thanh phát biểu.

Hơn nữa, đây là điều kiện tốt để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, Lào và các nước trong khu vực tăng cường trao đổi hàng hóa, nhất là đối với một số mặt hàng trước đây bị hạn chế qua lại cửa khẩu chính sẽ được lưu thông.

Theo đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - ông Phan Việt Cường đã trao tặng 100 tấn gạo hỗ trợ nhân dân các bản biên giới tỉnh Xê Kông; Đảng bộ, Ủy ban chính quyền tỉnh Xê Kông tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam 100 triệu kíp Lào phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công Bính