Ken đặc người đi chợ "mua may, bán rủi"

Chợ Viềng Xuân năm 2025 tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/2 (mùng 7 và 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Chợ Viềng là phiên chợ truyền thống đặc sắc, cả năm chỉ họp một lần duy nhất vào đêm mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng.

Để đảm bảo an ninh trật tự chợ Viềng, Công an tỉnh Nam Định tăng cường hơn 300 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Vụ Bản tham gia bảo đảm an ninh trật tự.

Với mong muốn tránh bị tắc đường khi đi chợ và có thời gian tham quan, mua sắm…, từ 15h chiều 4/2, hàng nghìn người dân từ các tỉnh như Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng... đã đổ về chợ Viềng.

Theo dân gian, đến giờ Tý (từ 23h đêm hôm trước đến 1h sáng hôm sau), Chúa Liễu Hạnh sẽ hiển linh, khi đó cầu xin mới thành. Chính vì quan niệm này, du khách khắp nơi cố chen chân vào lễ ở Phủ Dầy và đi chợ Viềng mua một món đồ để "cả năm may mắn, thuận buồm xuôi gió".

Các mặt hàng được bày bán tại phiên chợ đặc biệt này cũng rất đa dạng, từ các nông cụ truyền thống phục vụ công việc đồng áng hàng ngày của người dân như dao, liềm, cuốc, xẻng, nơm, đó, quang gánh… đến các loại cây trồng. Nhiều người cho rằng, mua những vật dụng này tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ suốt một năm.

Ngoài các mặt hàng trên, thịt bê được du khách khá chuộng và đây được coi là một món đặc sản không thể thiếu với các du khách khi đến chợ Viềng.

Anh Hoàng Văn Mạnh (trú TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) chia sẻ gần 10 năm nay, năm nào anh cũng đi chợ Viềng. "Năm nay tôi đi từ 16h chiều, sớm hơn mọi năm vì sợ tắc đường", người đàn ông nói.

Với ý nghĩa "mua may bán rủi" đầu năm, khách tới chợ Viềng ít khi mặc cả. Bởi người dân quan niệm việc người bán không nói thách, người mua không mặc cả sẽ mang tới may mắn, thuận lợi cho cả đôi bên.