Tài tử Park Sung Woong cùng dàn sao Hàn đình đám dự khai mạc DANAFF III

Sáng 29/6, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana (Đà Nẵng), Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III) tổ chức họp báo khai mạc, chính thức mở màn một tuần lễ điện ảnh với quy mô mở rộng, nội dung phong phú, quy tụ hơn 100 bộ phim và hàng loạt khách mời danh tiếng trong khu vực.

Sự kiện có sự tham dự của TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF III; bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đạo diễn Jang Joon Hwan - Chủ tịch Ban giám khảo phim châu Á dự thi; NSND Minh Châu, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Tú Oanh cùng nhiều khách mời trong và ngoài nước.

Diễn viên Park Sung Woong (Ảnh: H.P).

Gây chú ý tại họp báo là tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Park Sung Woong - người từng góp mặt trong các phim đình đám như: Chó săn công lý, Đầu gấu đụng đầu đất.

Anh xuất hiện giản dị và gửi lời chào bằng tiếng Việt: “Tôi yêu Đà Nẵng”, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Park Sung Woong cùng các sao Hàn đình đám Ji Seung Hyun, Moon So Ri sẽ góp mặt tại lễ khai mạc tối 29/6.

Sự hiện diện các ngôi sao này không chỉ thu hút truyền thông mà còn mở ra những kỳ vọng mới trong hành trình kết nối điện ảnh Hàn - Việt.

Sinh năm 1973, Park Sung Woong bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1997 với bộ phim No. 3. Sau gần 3 thập kỷ hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, anh được công nhận là một trong những diễn viên có phong độ ổn định và khả năng thể hiện nhiều dạng vai, từ phản diện gai góc đến hình tượng người hùng trầm lặng.

Cũng đến Đà Nẵng dịp này, nữ diễn viên Moon So Ri - biểu tượng của điện ảnh nghệ thuật Hàn Quốc - gây chú ý với vai trò đồng hành cùng chồng là đạo diễn Jang Joon Hwan - Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á.

Moon So Ri nổi tiếng từ vai diễn trong Oasis của đạo diễn Lee Chang Dong - bộ phim giúp cô đoạt giải Marcello Mastroianni tại LHP Venice 2002.

Sau dấu mốc này, cô liên tục thử thách bản thân với các vai diễn giàu chiều sâu tâm lý trong A Good Lawyer’s Wife, The Handmaiden, Three Sisters, When Life Gives You Tangerines.

Không chỉ là diễn viên thực lực, cô còn đảm nhiệm vai trò biên kịch, đạo diễn và giảng viên đại học. Moon So Ri là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được mời làm giám khảo tại LHP Venice - minh chứng cho uy tín và tầm ảnh hưởng trong giới làm phim quốc tế.

Moon So Ri từng tham dự DANAFF mùa đầu tiên năm 2023 và để lại ấn tượng sâu sắc với phát biểu khích lệ điện ảnh Việt Nam: “Tôi tin một ngày không xa, các bạn có thể đưa điện ảnh Việt đến với châu Á”.

Năm nay, cô trở lại DANAFF trong vai trò đặc biệt hơn, không chỉ là khách mời mà còn đồng hành trong các hoạt động chuyên môn tại liên hoan.

NSND Minh Châu cùng (áo vàng) cùng đạo diễn Jang Joon Hwan và các khách mời tại sự kiện (Ảnh: H.P).

Với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu châu Á”, LHP năm nay do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức.

Sau 2 mùa đầu tiên được vinh danh trong Top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu toàn quốc, DANAFF III khẳng định bước tiến mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Số lượng phim tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, với 106 tác phẩm được tuyển chọn, khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp trên toàn thành phố. Thời lượng liên hoan kéo dài một tuần thay vì 5 ngày như trước.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại DANAFF III là chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc (Focus on Korean Cinema), trình chiếu 14 bộ phim tiêu biểu từ thập niên 1960 đến nay.

Trong đó có 3 tác phẩm kinh điển của đạo diễn huyền thoại Im Kwon Taek: Seopyeonje, Chunhyang và Chihwaseon (Painted Fire). Các phim được lựa chọn phản ánh từng giai đoạn đặc trưng của điện ảnh Hàn, từ thời kỳ phản ánh hiện thực chiến tranh đến giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại, tạo nên bức tranh phát triển bền vững của nền điện ảnh xứ kim chi.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF (Ảnh: H.P).

Chia sẻ tại buổi họp báo, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF - cho biết, việc chọn Hàn Quốc làm tiêu điểm xuất phát từ chính tinh thần “nhịp cầu châu Á” mà LHP theo đuổi.

Theo bà Lan, năm ngoái, tiêu điểm là điện ảnh Pháp. Năm nay, Hàn Quốc là lựa chọn hàng đầu vì đây là một hình mẫu thành công điển hình về phát triển điện ảnh trong khu vực.

Giám đốc DANAFF nhấn mạnh: “Điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt trong giai đoạn thập niên 1960 - thời kỳ cả hai nền điện ảnh cùng tập trung phản ánh hiện thực chiến tranh và đời sống nhân dân.

Một số tác phẩm Hàn Quốc được giới thiệu tại DANAFF III năm nay cũng mang tinh thần tương đồng như vậy.

Chính sự đồng điệu này trở thành nền tảng để Việt Nam tham khảo kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc - một hành trình chuyển mình bền vững, chiến lược và mang tầm quốc tế suốt nhiều thập kỷ”.

Cũng theo bà Lan, sự phát triển vượt bậc của điện ảnh Hàn trong những năm gần đây - không chỉ khu vực Đông Nam Á mà còn vươn ra toàn cầu - là minh chứng cho hiệu quả của tầm nhìn dài hạn, từ chiến lược nội dung đến đầu tư công nghệ và khả năng chinh phục khán giả quốc tế.

Đây là những kinh nghiệm quý mà điện ảnh Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình vươn mình ra thế giới.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi một lần nữa Đà Nẵng được chọn làm điểm hẹn của những tâm hồn yêu điện ảnh. DANAFF III không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm xuất sắc mà còn là không gian gặp gỡ, hợp tác, truyền cảm hứng giữa các nghệ sĩ, nhà làm phim và khán giả”.

Lễ khai mạc DANAFF III diễn ra vào tối 29/6 truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh Cầu Vàng - biểu tượng của Đà Nẵng, với sự tham gia biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng 45 nhạc công do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy, cùng các nghệ sĩ như ca sĩ Đức Tuấn, NSƯT Khánh Ngọc…