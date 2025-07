Hướng "gỡ khó" cho vụ chuyển đổi 300m2 đất thuế gần 4,5 tỷ đồng

Liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng 300m2, thuế gần 4,5 tỷ đồng tại Nghệ An, một nguyên nhân được chỉ ra là do đất chưa được phân lớp, dẫn tới áp dụng mức giá đất chưa phù hợp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi UBND tỉnh Nghệ An, thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1971), trú tại phường Vinh Lộc, Nghệ An (phường Hưng Lộc, thành phố Vinh cũ) chưa thực hiện phân lớp để xác định mức giá bình quân.

Phần diện tích bà Hồng xin chuyển đổi mục đích sử dụng và được thông báo số tiền nộp ngân sách gần 4,5 tỷ đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Hồng nộp hồ sơ vào ngày 16/5, để xin chuyển đổi mục đích 300m2 trong tổng diện tích đất trồng cây lâu năm sang đất ở nhưng không xác định vị trí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không có đề nghị xác định phân lớp khi chuyển đổi. Điều này dẫn đến cán bộ xử lý hồ sơ hiểu lầm phần diện tích xin chuyển đổi thuộc phân lớp đầu tiên.

Theo bảng giá đất của UBND tỉnh Nghệ An ban hành, có hiệu lực từ ngày 21/5, diện tích bám mặt đường chạy qua trước nhà bà Hồng có giá 15 triệu đồng/m2 (giá trước ngày 21/5 là 1,9 triệu/m2).

Sau khi nhận được thông báo quyết định cho chuyển đổi mục đích đất của UBND thành phố Vinh (cũ) kèm mức giá đất áp dụng để tính thuế, Đội Thuế thành phố Vinh (cũ) đã tính ra khoản tiền nộp vào ngân sách của bà Hồng là gần 4,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An thể hiện, thửa đất của gia đình bà Hồng có chiều sâu trên 30m so với chỉ giới xây dựng đường giao thông nên giá để tính tiền sử dụng đất được xác định bằng phương pháp phân lớp theo quy định tại khoản 1, điều 3 Quyết định 57/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 20/12/2019.

Theo quy định nêu trên của UBND tỉnh Nghệ An, về xác định giá đất trong một số trường hợp thì phần diện tích sâu hơn 20m đến 40m, mức giá bằng 60% mức giá quy định...

Sơ đồ hiện trạng thửa đất của gia đình bà Hồng, theo quy định về phân lớp, giá tiền đất từ sau 20m kể từ chỉ giới đường giao thông bằng 60% giá đất hiện tại (Ảnh: Hoàng Lam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hồng cho biết bản thân không biết về quy định phân lớp, cũng không được cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích hay cung cấp thông tin quy định phân lớp để xác định giá đất tính thuế.

Theo bà Hồng, nếu bằng 60% giá đất hiện tại là 15 triệu đồng/m2, giá đất để tính thuế cho phần diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng của gia đình bà sẽ rơi vào khoảng 9 triệu đồng, số tiền phải nộp vào ngân sách khoảng 2,7 tỷ đồng. Bà Hồng cho rằng, mức thuế này cũng là con số rất lớn đối với gia đình trong thời điểm này.

Liên quan đến chính sách thu tiền sử dụng đất khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở trong cùng một thửa đất, ngày 24/5, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố.

Tại công văn này, Bộ Tài chính xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Theo đó, dự thảo của Bộ Tài chính đang đề xuất điều chỉnh về mức thu bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và đất nông nghiệp.

“Chúng tôi mong đề xuất của Bộ Tài chính sớm được thông qua, để người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở sẽ được áp dụng một mức thuế hợp lý hơn”, bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.