Hơn 400 chiến sĩ công an vào "rốn lũ" giúp dân dựng nhà, dọn trường

Sáng 4/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngay từ 5h cùng ngày, khoảng 400 cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh, thanh niên tình nguyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã tiến vào các bản làng thuộc 10 xã bị lũ quét tại tỉnh Điện Biên để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Trong ảnh là các cán bộ Công an xã Mường Luân giúp đỡ người dân di dời tài sản tới nơi an toàn trong sáng 4/8.

Tại xã Mường Luân, các cán bộ chiến sĩ đã giúp người dân dựng lại nhà cửa, trường học bị nước lũ tàn phá.

Còn tại xã Pu Nhi, lực lượng công an giúp đỡ người dân dọn dẹp lại đất đá bị sạt lở, khơi thông một số tuyến đường liên bản, liên xã.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động giúp đỡ nhân dân dựng lại nhà cửa, di dời tài sản sau trận mưa lũ.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH được huy động để tìm kiếm cứu nạn, dọn dẹp lại nhà cửa cho bà con vùng lũ.

Theo đại diện Công an tỉnh Điện Biên, ngay sau khi xảy ra tình trạng mưa lũ, các lực lượng chức năng đã tích cực tiếp cận hiện trường tại 10 xã bị lũ quét tàn phá. Tuy nhiên hiện nay trời vẫn còn mưa, nước lũ chưa rút, các tuyến đường vào các xã bị mưa lũ chưa thông tuyến nên công tác cứu trợ, cứu nạn còn gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng dân phòng, thanh niên tình nguyện cũng được huy động để giúp đỡ người dân khắc phục sau bão lũ.

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, đến 17h ngày 3/8, đã có 10 người bị chết, 12 người bị thương; 554 nhà dân bị thiệt hại (3 xã Xa Dung, Tìa Dình, Na Son mỗi xã có khoảng hơn 150 nhà). Trong đó, 73 nhà thiệt hại hoàn toàn; 241 nhà bị thiệt hại nặng; 233 nhà có nguy cơ sạt lở; 7 nhà phải di dời khẩn cấp.

Cùng với đó, nhiều đoạn đường, cầu, cống bị lũ cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trụ sở, trường học, thủy điện bị sạt lở, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, rau màu bị cuốn trôi; nhiều hệ thống điện, phát sóng viễn thông bị hư hỏng… Ước tổng thiệt hại là 500 tỷ đồng.

Tỉnh Điện Biên đã rà soát, chọn được địa điểm an toàn để xây dựng điểm tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa (khu đất thống nhất lựa chọn có diện tích khoảng 1,1ha, cách điểm bản Háng Pu Xi bị lũ khoảng 900m). Tỉnh đang khảo sát, thiết kế mặt bằng, đường điện, đường nước để sớm khởi công xây dựng.

Ảnh: Công an cung cấp, Văn Giáp