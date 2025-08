Tài xế ô tô con đi vào làn khẩn cấp còn bị tố rút chìa khóa xe khác

Ngày 4/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tô Thanh Tùng, Giám đốc Công ty CP Thương mại Vận tải và Thiết bị mỏ Khánh Linh, cho biết phía công ty đang làm đơn trình báo ra Công an phường Thanh Liệt về việc, xe khách của công ty đang lưu thông trên đường thì bị một nam tài xế lao lên rút chìa khóa rồi bỏ đi.

Theo ông Tùng, khoảng 7h cùng ngày, anh Nguyễn Minh Tuấn (nhân viên của Công ty Khánh Linh) điều khiển ô tô khách mang BKS 29H-984.xx, lưu thông tại Vành đai 3 trên cao, hướng về Linh Đàm.

Hình ảnh tài xế ô tô con có hành vi lao lên xe khách rồi rút chìa khoá sau đó bỏ đi (Ảnh: Cắt từ clip).

"Khi lái xe đi đến đoạn đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt thì phát hiện ô tô con mang biển số 30M-258.xx, đang lưu thông trong làn dừng khẩn cấp có tín hiệu xin nhập làn. Tuy nhiên do vướng xe khác nên tài xế Tuấn không thể nhường đường cho xe con nói trên nhập làn.

Sau khi họ nhập được làn, có 1 người đàn ông mặc áo xanh chạy lên gõ cửa xe khách của công ty tôi. Tài xế vừa mở cửa thì người này lao lên to tiếng, giật mạnh làm đứt cúc áo của tài xế rồi rút chìa khóa xe bỏ đi", ông Tùng kể.

Hình ảnh chiếc ô tô con đi vào làn đường khẩn cấp Vành đai 3 (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo ông Tùng, sau khi người đàn ông áo xanh kia chạy xuống ô tô con, hành khách trên xe đã chạy theo để xin trả lại chìa khóa ô tô khách nhưng người này lập tức lái xe rời đi. Lúc này, trên ô tô khách có khoảng 40 hành khách.

Nhiều hành khách trên ô tô khách xuống xin tài xế ô tô con trả lại chìa khoá nhưng bất thành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vị lãnh đạo công ty cho biết, sau khi xảy ra sự việc, phía công ty này đã báo lực lượng chức năng đồng thời cử nhân viên đưa chìa khóa phụ tới cho tài xế Tuấn để xe có thể di chuyển. Tuy nhiên việc này phải mất 1 tiếng đồng hồ khiến giao thông bị ùn ứ, hành khách trên xe mệt mỏi.

"Hành động của người đàn ông điều khiển ô tô con là không thể chấp nhận được, do ô tô khách phải dừng lại giữa cao tốc rất mất an toàn giao thông. Chúng tôi đang làm đơn trình báo ra Công an phường Thanh Liệt", ông Tô Thanh Tùng cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và đang cho cán bộ xác minh, làm rõ.