Hơn 23.000 cú sét đánh ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng 25/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong cơn mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay ở miền Bắc kèm theo sấm sét. Dữ liệu từ Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cho thấy đã có hàng chục nghìn cú sét đánh xuống đất và sét trong mây trên đất liền, trên biển và khu vực lân cận Việt Nam.

Hàng chục nghìn cú sét đã dội xuống nhiều nơi ở Bắc Bộ (Ảnh: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia).

Sét đánh tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ như Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, các tỉnh thành đồng bằng sông Hồng như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội và khu vực vịnh Bắc Bộ.

Từ 1h30 đến 5h ngày 25/4, ước tính có hơn 23.200 cú sét đánh xuống đất và sét đánh trong mây, trong đó có hơn 10.400 cú sét đánh xuống đất. Khoảng từ 22h30 đến 23h20 tối 24/4 cũng ghi nhận hơn 7.500 cú sét đánh trong mây và xuống đất.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 25/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.