Hơn 100 người cứu 3 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh trên biển

Trưa 25/9, thông tin từ UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chính quyền địa phương vừa phối hợp với người dân cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, một số người dân thôn Lê Lợi (xã Kỳ Xuân) ra bờ biển Kỳ Xuân nhặt ve chai. Họ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng từ ngoài biển về đất liền.

Nhìn ra phía xa, người dân phát hiện có 3 người đàn ông lênh đênh giữa sóng lớn. Sự việc được trình báo cho ông Nguyễn Văn Phú (Trưởng thôn Lê Lợi).

Ông Phú sau đó dùng loa truyền thanh thôn thông báo, kêu gọi người dân mang theo dụng cụ ra biển cứu người.

Chính quyền cùng người dân phối hợp dùng dây thừng kéo 3 ngư dân gặp nạn vào bờ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ban đầu, họ dùng phương án lái thuyền máy ra vị trí người gặp nạn nhưng không thành do sóng lớn. Thôn sau đó cử một người có sức khỏe mặc áo phao, mang theo dây thừng dài hàng trăm mét bơi ra tiếp cận, buộc vào cơ thể người gặp nạn. Phía trên bãi biển, người dân hò nhau kéo.

"Đến khoảng 8h cùng ngày, hơn 100 người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng đã cùng nhau kéo được 3 ngư dân gặp nạn vào bờ. Khi được cứu, các nạn nhân đã kiệt sức nên chúng tôi phải sơ cứu. Hiện sức khỏe của ba người này đã ổn định và được người thân đón về nhà", ông Phú kể.

Ba ngư dân gặp nạn gồm các ông Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi), Nguyễn Văn Thuấn (42 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh và Võ Đức Hùng (48 tuổi), trú tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, 3 ngư dân đi thuyền ra khu vực Hòn Én (vùng biển giáp ranh Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh, cách đất liền khoảng 3 hải lý) khai thác sò. Do thời tiết mưa to, sóng lớn, thuyền của họ bị sóng đánh chìm. Ba ngư dân ôm can nhựa lênh đênh trên biển nhiều giờ.