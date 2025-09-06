Học sinh lớp 6 tử vong sau khi bị xe thu gom rác tông trong trường

Ngày 6/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, một học sinh lớp 6 đã tử vong sau khi bị xe thu gom rác tông trúng ngay trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh S. (41 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe tải thu gom rác mang biển kiểm soát 47C-221.xx thuộc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Xe chở theo hai nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe tải không may đã tông trúng em T., một học sinh lớp 6 của trường. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc ô của học sinh xấu số được tìm thấy nằm kẹt dưới gầm xe thu gom rác.