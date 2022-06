Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều ô tô, xe máy

Ngày 15/6, ông Bùi Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân khiến nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Huy Thư).

Vào lúc 1h ngày 15/6, kho chứa đồ của gia đình anh Trần Văn Sơn (trú xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương) bất ngờ phát hỏa. Khi sự việc được phát hiện, ngọn lửa đã bùng phát mạnh, chủ nhà lập tức hô hoán người dân cùng nhau dập lửa; đồng thời thông báo tới chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng.

Do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên chỉ trong chốc lát 2 xe ô tô, 2 xe máy, một xe đạp điện, cùng nhiều vật dụng khác để trong nhà kho bị thiêu rụi.

Được biết, vợ chồng anh Sơn làm nghề nhiếp ảnh. Hiện con số thiệt hại do vụ cháy gây ra vẫn đang được thống kê.

Sáng 15/6, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.