Hỏa hoạn thiêu rụi 40 ki ốt trong trung tâm thương mại

Sáng 27/3, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi khoảng 40 ki ốt tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu (ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú).

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu (Ảnh: Minh Anh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 27/3, một tiểu thương tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu nghe có tiếng nổ lớn. Sau đó, người dân phát hiện lửa bốc cháy tại ki ốt nên tri hô mọi người đến dập lửa, đồng thời báo lực lượng chức năng PCCC.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Phú phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực Châu Phú (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an An Giang) và các huyện lân cận đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Thống kê sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 40 ki ốt, chủ yếu là nơi bán vải và hàng đã qua sử dụng (đồ second hand); ước tài sản thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Châu Phú phối hợp các ngành chức năng điều tra làm rõ.