Hoa hậu Bảo Ngọc từng thót tim khi tham gia giao thông

Gần một năm đương nhiệm Hoa hậu Liên lục địa 2022, Nguyễn Lê Bảo Ngọc đã trở thành đại sứ của nhiều chương trình công tác xã hội, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Mới đây, người đẹp gốc Cần Thơ đã có những chia sẻ về quá trình hoạt động công tác xã hội trong thời gian qua.

Điều Bảo Ngọc cảm thấy tâm đắc nhất sau gần một năm trở thành Hoa hậu Liên lục địa 2022?

- Từ khi còn ngồi ghế nhà trường, Ngọc đã có đam mê và theo đuổi những chương trình hướng tới cộng đồng. Vì thế, với danh vị Hoa hậu Liên lục địa 2022, Ngọc luôn muốn dùng sức ảnh hưởng, tận dụng cơ hội để tham gia các hoạt động lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp và vững bền cho xã hội.

May mắn thay là những điều Ngọc mong muốn thực hiện lâu nay đã chạm tới nhiều tổ chức. Ngọc có nhiều đơn vị sẵn sàng giúp đỡ, đồng hành trong công tác xã hội. Đây là động lực để Ngọc làm nhiều hơn và tốt hơn.

Ngọc cũng đã về quê hương Cần Thơ nhiều lần, tuyên tuyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa trên sông chợ Cái Răng, kết hợp quảng bá du lịch quê hương, hình ảnh con gái miền Tây đến bạn bè quốc tế.

Đó là những điều Ngọc cảm thấy tâm đắc nhất.

Trong năm qua, Bảo Ngọc đã có những hoạt động cụ thể nào để xây dựng và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng?

- Trong thời gian qua, Ngọc đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu tại Việt Nam của chương trình "Earth Day 2023", đồng hành cùng tổ chức Xanh Việt Nam ra quân nhặt rác, vệ sinh môi trường, tuyên tuyền phòng chống cháy rừng, trồng và bảo vệ rừng.

Tại "Ngày hội giao thông không khói cho hành tinh xanh 2023", Ngọc đã tham gia diễu hành xe đạp nhằm tuyên truyền giảm phát thải khi tham gia giao thông đi đôi với việc bảo vệ môi trường, trao tặng xe đạp và mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trong vai trò là đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam bộ 2023, Ngọc đã cùng người dân địa phương trải qua nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị bánh dân gian đến với du khách trong và ngoài nước.

Hay trong chuyến công tác tại Ấn Độ, Ngọc đã có dịp ghé thăm tổ chức AAWC - trung tâm nuôi dạy trẻ em là nạn nhân của nạn mua bán tình dục và đã có buổi diễn thuyết về vấn đề bình đẳng giới trước hàng trăm sinh viên tại trường St Xavier College - ngôi trường được mệnh danh là Hogwarts của Mumbai.

Đặc biệt, gần đây nhất, Ngọc vinh dự trở thành đại sứ chương trình "Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2023" do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và báo Dân trí tổ chức.

Điều gì đọng lại nhiều nhất với Bảo Ngọc sau những chuyến đi này?

- Sau khi đi đến nhiều nơi ở trong nước và trên thế giới, Ngọc nhận ra rằng, còn rất nhiều vấn đề xã hội mình cần chung tay quan tâm và giải quyết. Những vấn đề Ngọc quan tâm hiện nay là chống biến đổi khí hậu, rác thải nhựa, sự phát triển của giới trẻ - thanh niên và bình đẳng giới…

Dù Ngọc đã và đang đảm nhận vai trò đại sứ cho nhiều chương trình khác nhau nhưng điểm chung, các chương trình đều có cùng một sứ mệnh là lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. Ngọc muốn hoạt động công tác xã hội nhiều hơn, đồng thời kêu gọi giới trẻ chung tay với Ngọc và các tổ chức cùng thực hiện.

Lý do Bảo Ngọc đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông (ATGT) 2023?

- Ít ai biết, Ngọc có ba mẹ đều là bác sĩ. Trong đó, ba là bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, chuyên mổ chấn thương chỉnh hình cho các ca tai nạn giao thông. Ba Ngọc nói, cứ mổ 3 ca thì có 2 ca là tai nạn giao thông. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng qua lời kể của ba, Ngọc cảm nhận được nỗi đau mất mát rất lớn của các gia đình là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Chỉ vì một phút lơ là, lạm dụng rượu bia, lạng lách đánh võng hay rồ ga bất cẩn, bạn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, để lại sự nuối tiếc suốt đời, không chỉ cho người thân mà còn cả với người xung quanh. Tai nạn giao thông gây tàn tật hoặc thậm chí cướp đi sinh mạng, sự tự do của nhiều người. Ngọc nghĩ, đây không là chuyện để đùa mà phải nghiêm túc nhìn nhận.

Với trải nghiệm cá nhân như vậy, Ngọc đã đồng ý trở thành đại sứ của chương trình Sáng kiến An toàn giao thông. Ngọc mong rằng sẽ cùng nhiều anh chị, bạn bè có thể thể hiện tiếng nói, truyền cảm hứng, để thay đổi hành vi ý thức, xây dựng văn hóa an toàn giao thông của cộng đồng, nhất là với giới trẻ.

Theo Bảo Ngọc, giới trẻ đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng ý thức an toàn giao thông hiện nay?

- Ngọc nghĩ việc nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn xã hội nhưng mấu chốt nằm ở các bạn trẻ. Vì sắp tới, các bạn trẻ sẽ là lực lượng nồng cốt, là người đưa ra tiếng nói của mình để xây dựng và kiến thiết xã hội. Thế hệ trẻ sẽ tạo ra sự thay đổi trong tương lai nên việc xây dựng ý thức chấp hành an toàn giao thông từ bây giờ là rất cần thiết.

Ngày nay các bạn trẻ thường dành phần lớn thời gian ở trường học. Do đó, thầy cô và bạn bè đồng trang lứa là những người có ảnh hưởng nhiều nhất với giới trẻ. Vì vậy, theo Ngọc, giáo dục là môi trường có thể xúc tiến, đẩy mạnh ý thức chấp hành an toàn giao thông cho học sinh sinh viên từ khi còn người trên ghế nhà trường. Thầy cô có thể truyền cảm hứng cho học sinh, và chính những học sinh sẽ là đại sứ lan truyền hành động đẹp về ý thức giao thông cho nhau và cho nhiều người xung quanh.

Trong vai trò đại sứ Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông 2023, điều Bảo Ngọc mong muốn chia sẻ, đóng góp ý kiến nhất là gì?

- Từ một cô gái dưới Cần Thơ lên TPHCM học đại học, di chuyển rất xa từ nơi ở ra làng đại học bằng xe buýt nên Ngọc thường chứng kiến cảnh thót tim khi nhiều xe máy, ô tô chen nhau "lấp vào chỗ trống" trên đường dẫn đến ùn tắc. Nhiều bạn bè vẫn lái xe sau khi uống nhiều bia rượu. Ngọc nghĩ đây là vấn đề không chỉ cục bộ của TPHCM mà còn là của cả nước.

Theo Ngọc, câu chuyện này sẽ phần nào được giải quyết nếu hệ thống giao thông công cộng phát triển hiện đại, nhất là xe buýt. Đi xe buýt tiết kiệm hơn, máy lạnh mát mẻ, không phải hít bụi đường, quan trọng hơn là nhiều người đi xe buýt sẽ giúp giảm lượng xe máy và ô tô con trên đường, từ đó giảm ùn tắc và tai nạn, đồng thời hạn chế thải khí carbon ra môi trường.

Tuy nhiên, để thu hút nhiều người cùng đi xe buýt, Ngọc nghĩ cần cải thiện trải nghiệm của người dùng với giao thông công cộng, xây dựng ý thức của người trẻ về việc sử dụng, tham gia giao thông công cộng nhiều hơn. Đây là chuyện dài hơi nhưng cần làm vì ý thức dẫn tới hành động.

Bảo Ngọc có những kỳ vọng như thế nào khi trở thành đại sứ Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông 2023?

- Đưa ra thông điệp là tìm kiếm sáng kiến về an toàn giao thông, Ngọc thấy chương trình đang hướng tới rất nhiều bạn trẻ. Chương trình đã tổ chức một diễn đàn để có thể lắng nghe được tiếng nói của các bạn sinh viên, trong đó mở đầu là tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mà Ngọc có tham dự.

Khi được phát biểu ý kiến, các bạn sinh viên đã rất cởi mở, thẳng thắn, nhiệt tình chia sẻ và đóng góp ý kiến về thực trạng giao thông Việt Nam và được chính người quản lý, có trọng trách ở Cục Cảnh sát giao thông lắng nghe và đồng cảm, phản hồi.

Đây là đầu tiên, Ngọc thấy một chương trình có sự kết nối giữa các bộ ban ngành với người trẻ. Lần đầu tiên, có một chương trình để các bạn trẻ được lắng nghe, tham gia chia sẻ suy nghĩ của mình, được cung cấp kiến thức về an toàn giao thông. Từ đó sinh viên, giới trẻ có thể đưa ra những sáng kiến của mình trong khuôn khổ cuộc thi.

Ngọc hy vọng các sáng kiến của bạn trẻ sẽ được vun đắp, hỗ trợ để có thể từ dự án vận dụng ra thực tế và có ích cho xã hội. Đây là một chương trình có ý nghĩa rất lớn với cộng đồng. Ngọc cảm thấy may mắn khi được đồng hành một chương trình có sức ảnh hưởng như vậy.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn. Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Nội dung: Trọng Nhân

Thiết kế: Đỗ Diệp

30/06/2023