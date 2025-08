Hỗ trợ sản phụ vượt 14km từ "rốn lũ" ra trạm y tế chờ sinh con

Ngày 3/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an xã Xa Dung vừa kịp thời hỗ trợ một sản phụ di chuyển từ vùng lũ, băng rừng ra trạm y tế để chờ sinh con.

Theo đó, sản phụ này là chị Vàng Thị Quất (29 tuổi, trú tại bản Thẩm Mỹ B, xã Xa Dung) đang mang thai lần thứ ba, được bác sĩ dự kiến sinh vào ngày 6/8.

Cảnh sát cho biết, mặc dù chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng khu vực chị Quất sinh sống đang bị cô lập do ảnh hưởng của mưa lũ, nguy cơ tiềm ẩn khó khăn trong tiếp cận y tế khi có tình huống phát sinh.

Chị Vàng Thị Quất được lực lượng Công an xã Xa Dung đến hỗ trợ, vận động gia đình chủ động di chuyển sớm đến trung tâm y tế để đảm bảo an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trước thực tế đó, lực lượng Công an xã Xa Dung đã chủ động phối hợp với cán bộ trạm y tế xã lên phương án hỗ trợ, vận động gia đình chị Quất chủ động di chuyển sớm đến trung tâm y tế để đảm bảo an toàn.

Lúc 15h30 ngày 2/8, Công an xã Xa Dung đã phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở bản Thẩm Mỹ B hỗ trợ, đưa chị Quất đi bộ vượt rừng 14 km. Đến khoảng 19h cùng ngày đã đưa chị Quất đến được Trung tâm Y tế xã Na Son.

Qua thăm khám, do chưa có dấu hiệu chuyển sinh nên công an xã đã bố trí chỗ ở cho sản phụ trong quá trình chờ sinh.

Lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nạn nhân bị lũ cuốn mất tích do mưa lũ ở Điện Biên vào sáng 2/8 (Ảnh: Công an cung cấp).

"Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, địa hình bị chia cắt nghiêm trọng, việc chủ động vào cuộc của Công an xã Xa Dung thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng cao trong mùa mưa lũ", Công an tỉnh Điện Biên cho hay.

Báo cáo của Điện Biên cho thấy mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 gây sạt lở, lũ, lũ ống làm thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Mường Ảng, Na Sang, Thanh Yên, Quài Tở, Sính Phình, phường Điện Biên Phủ…

Mưa lũ khiến 10 người chết và 7 người bị thương, thuộc xã Tìa Dình và xã Xa Dung. Trên 319 hộ dân bị thiệt hại; hàng loạt tuyến đường giao thông, trụ sở cơ quan Nhà nước, trường học bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Tại thủy điện Sông Mã 3, theo báo cáo, nhà điều hành bị bùn đất bao quanh khoảng 1,3m; tài sản thiết bị trong kho và nhiều xe máy của cán bộ công nhân viên bị cuốn trôi.

Trạm 110kV của thủy điện bị bùn đất sa lầy bao quanh khoảng 0,8m. Hiện nhà máy chưa thể khôi phục phát điện trở lại. Đơn vị quản lý đang sử dụng máy phát DIESEL nguồn dự phòng để vận hành cửa van đập tràn.