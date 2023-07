Hòa Bình: Cháy nhà trong đêm, 2 cháu nhỏ tử vong

Sáng 15/7, lãnh đạo UBND phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình (Hòa Bình) xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, vụ cháy xảy ra tại nhà riêng của chị N.T.N. (SN 1983, trú tổ 14, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình).

Thời điểm trên, ngọn lửa bốc cháy trong căn nhà sau đó nhanh chóng lan nhanh ra các phòng.

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ cháy trong đêm khiến nhiều người thương vong (Ảnh: Đ.Q).

Nhận tin báo, Công an TP Hòa Bình, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hòa Bình điều lực lượng đến hiện trường, phá cửa sổ tầng 3 cứu thành công 1 cháu bé ra ngoài an toàn.

Sau đó, lực lượng sử dụng thang phun nước tiếp cận ngôi nhà qua lối cầu thang bộ, đưa 3 người mắc kẹt ở tầng 3, 4 ra ngoài.

Khi được cứu giúp, nam chủ nhà đã trong tình trạng bất tỉnh, 2 người còn lại bị thương. Tất cả 4 người đều được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Khi dập tắt được đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu bé tử vong trong nhà (Ảnh: MC).

Thời điểm xảy ra đám cháy, trong nhà có 6 người bị mắc kẹt trong căn nhà có 3 tầng, 1 tum. Khu vực xảy ra cháy tại tầng 3.

Đến khoảng 5h30, lực lượng chức năng dập tắt được đám cháy, phát hiện 2 cháu bé đã tử vong ở phòng ngủ tại tầng 3 và đưa thi thể ra ngoài.

Theo lãnh đạo phường Tân Thịnh, 2 cháu nhỏ tử vong là con chị N., 3 người khác bị thương gồm, chồng chị N., con trai và 1 người cháu, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.