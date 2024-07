Hi hữu lái nhầm ô tô người khác do trời tối

Tối 5/7, thông tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), một người dân đã lái chiếc ô tô màu đỏ nhãn hiệu Hyundai i10 mang biển kiểm soát 47A-410.xx đến công an trình báo việc mình lái nhầm xe của người khác.

Trước đó khuya 3/7, anh D. (trú phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển chiếc ô tô màu đỏ đỗ trước UBND phường Tân Tiến rồi đi về nhà ngủ. Thời điểm trên, do bất cẩn nên anh D. vẫn để chìa khóa trên xe.

Đỗ xe ngoài đường để quên chìa khóa, người đàn ông bị người khác lái nhầm xe (Ảnh: Trích xuất camera).

Đến sáng 4/7, anh D. ra lấy xe đi làm thì phát hiện chiếc xe đã "không cánh mà bay". Nghi xe bị kẻ gian lấy trộm, anh nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định đêm 3/7, một người đàn ông đã lên xe của anh D. lái xe rời đi.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do 2 chiếc xe cùng màu đỗ gần nhau nên bị nhầm lẫn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tuy nhiên đến trưa 4/7, một người đàn ông đã chủ động lái chiếc xe này đến công an trình báo việc mình lái nhầm xe do trời tối. Theo người này, anh cũng đỗ xe cùng màu đỏ tại khu vực trên và do trời tối nên anh đã lái nhầm xe người khác.

Sau khi xác nhận thông tin, đối chiếu 2 chiếc xe và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác nhận đây là vụ nhầm lẫn xe hi hữu, phía Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm thủ tục để anh D. nhận lại chiếc xe của mình.