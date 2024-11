Heineken 0.0 chung tay nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng rượu bia

Nâng cao ý thức của người dân ngoài biện pháp cấm và phạt

Theo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), tình trạng vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện luôn có xu hướng tăng cao vào những tháng cuối năm, gắn liền với các buổi tiệc tất niên, liên hoan và sự kiện lễ hội. Thống kê năm 2023 cho thấy cả nước đã xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn mỗi tháng.

Riêng tại TPHCM, hơn 41.000 trường hợp đã bị xử phạt trong 9 tháng đầu năm, trong đó có gần 30.000 trường hợp liên quan đến rượu bia, chiếm phần lớn số vụ . Vấn đề ý thức khi tuân thủ giao thông bằng cách nói không với rượu bia và đồ uống có cồn vẫn là điểm nóng của xã hội.

Sau khi uống và kiểm tra nồng độ cồn tại chốt giao thông, khách hàng cho kết quả không phát hiện cồn, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng không cần lo lắng bị ảnh hưởng bởi nồng độ cồn khi thưởng thức Heineken 0.0. (Ảnh: Heineken 0.0)

"Những hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người vi phạm mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người khác trên đường". đại diện lực lượng CSGT TPHCM nhận định.

Thực tế, để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông xuất phát từ việc thiếu ý thức tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông, nhiều quy định nghiêm ngặt đã được ban hành, như Nghị định 100 với các chế tài xử phạt nặng tay đối với hành vi uống rượu bia khi lái xe. Tuy nhiên, đối mặt với thực trạng ý thức tuân thủ luật pháp của người dân vẫn chưa cao, nhất là vào dịp cuối năm, chắc chắn cần có sự chung tay của nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức, cá nhân, và cả cộng đồng với các giải pháp sáng tạo và gần gũi hơn với người dân.

Sự hợp tác với các thương hiệu lớn như HEINEKEN Việt Nam với dòng sản phẩm thức uống đại mạch Heineken 0.0 cũng đóng góp vào việc mang đến giải pháp thực tế và bền vững để kiềm chế tình trạng sử dụng cồn khi tham gia giao thông. Không chỉ là một loại thức uống không cồn được kiểm định, Heineken 0.0 còn là lựa chọn giúp người dân tham gia các bữa tiệc mà không phải lo lắng về an toàn khi tham gia giao thông sau đó.

Heineken 0.0 tiên phong thúc đẩy văn hóa "Uống có trách nhiệm"

Ngày 9/11, trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Tuyên truyền Pháp luật Việt Nam, thương hiệu Heineken 0.0 với sản phẩm thức uống đại mạch Heineken 0.0 đã trở thành đối tác chiến lược với Đoàn Phòng CSGT, Công an TPHCM thông qua việc ký biên bản ghi nhớ, cam kết hợp tác thực hiện các hoạt động tăng cường nhận thức trong cộng đồng về "Uống có trách nhiệm".

Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Công an TPHCM, và HEINEKEN Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: HEINEKEN Việt Nam).

Theo NSND Tự Long - khách mời đặc biệt tại sự kiện - tinh thần "Uống có trách nhiệm" cần tiếp tục được nâng cao, nhất là trong những dịp tình hình giao thông diễn biến phức tạp vào cuối năm. "Tôi rất hoan nghênh những giải pháp thiết thực như Heineken 0.0 vừa mang lại những trải nghiệm gắn kết tại tiệc vui cho bản thân, vừa đảm bảo yếu tố an toàn, trách nhiệm khi tham gia giao thông với cộng đồng", anh chia sẻ.

NSND Tự Long tự tin tham gia thử thách lái xe an toàn sau khi trải nghiệm Heineken 0.0. (Ảnh: Heineken 0.0)

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2025, Heineken 0.0 và Đoàn Phòng CSGT, Công an TPHCM sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai chương trình "Lái có trách nhiệm, về nhà an toàn" với các hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ người dân về nhà đón Tết an toàn.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Bí thư Đoàn Phòng CSGT - cho rằng những giải pháp thiết thực như thức uống đại mạch Heineken 0.0 đang góp phần tích cực trong việc thay đổi thói quen của người dân: "Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của Heineken 0.0 trong suốt thời gian qua, với những đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh tinh thần uống và lái xe có trách nhiệm trong cộng đồng".