Hàng trăm nhà dân bị ngập do lũ lụt nghiêm trọng tại Biên Hòa

Rạng sáng ngày 29/10, mưa lớn kéo dài đã khiến lũ sông Buông dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là lần ngập nặng nhất trong vòng 8 năm qua tại khu vực này.

Nhiều phòng học tại trường THCS Phước Tân 1 và trường Tiểu học Phước Tân bị ngập sâu từ 0,6 đến 0,8m. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường thông báo cho hơn 3.000 học sinh nghỉ học.

Nước lũ tràn vào nhà hàng trăm hộ dân tại các khu phố Tân Lập, Tân Cang, Miễu, Vườn Dừa thuộc phường Phước Tân. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu hơn 1m, gây chia cắt giao thông.

Theo người dân, khu vực dọc sông Buông thường xuyên ngập lụt sau các trận mưa lớn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm, lũ dâng cao và ngập sâu nhiều nhà dân như vậy. Một số hộ dân không kịp dọn dẹp tài sản do nước lên nhanh trong đêm.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng Công an phường và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được điều động để hỗ trợ người dân di chuyển lên khu vực cao, chốt chặn tại một số điểm ngập để ngăn người qua lại.

Anh Lê Văn Quang cho biết, nước sông Buông dâng cao vào ban đêm khiến anh không kịp dọn dẹp, kê cao đồ đạc, dẫn đến nhiều vật dụng bị hư hỏng.

Một xưởng may tư nhân cũng bị nước lũ tràn vào, nhưng may mắn là máy móc và nguyên vật liệu đã được kê lên cao. Tuy nhiên, xưởng vẫn phải tạm ngừng hoạt động.

Một đám tang tại Khu phố Miễu, phường Phước Tân cũng bị nước lũ bao quanh.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt từ sớm, sử dụng xuồng để vào các khu vực thấp trũng, hỗ trợ người dân di chuyển lên vùng cao.

Ngoài TP Biên Hòa, nhiều khu dân cư ven sông Buông của xã Gia Viễn (huyện Trảng Bom) và xã Bình An (huyện Long Thành) cũng bị ngập sâu. Lực lượng cứu hộ địa phương đã kịp thời giải cứu một số người đến khu vực an toàn.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương và đơn vị chủ động theo dõi tình hình thời tiết, báo cáo kịp thời diễn biến về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.