Hàng nghìn người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư tại quê nhà Đông Hội

Ngay từ sáng sớm 25/7, hàng trăm người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo thông báo từ Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25/7 và 26/7 (Ảnh: Hữu Nghị).

Do tuổi cao, hai chân yếu nên cụ Lương Thị Thục (85 tuổi, trú xã Đông Hội, huyện Đông Anh) phải vịn vai người đi trước để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Hữu Nghị).

"Tổng Bí thư từ trần là mất mát vô cùng to lớn với cả nước nói chung và người dân Đông Anh nói riêng", bà Thục chia sẻ.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Dòng họ Nguyễn Phú tại xã Đông Hội vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội (Ảnh: Hữu Nghị).

Ông Ngô Bá Dục (81 tuổi, trú thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh) rưng rưng nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Dục là người gắn bó từ thuở ấu thơ đến những năm tháng học cấp 3 với Tổng Bí thư.

Ông Dục kể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất thông minh, cẩn thận, học rất giỏi môn Văn, có nét chữ đẹp.

Mặc dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nhưng từ sáng sớm nay, ông Ngô Khắc Duy (85 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) đã nhờ con cháu đưa đến nhà văn hóa thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Nguyễn Hải, Hữu Nghị).

Ông Duy chia sẻ, ông học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lớp 1 đến lớn 7. "Trong ký ức của tôi, Tổng Bí thư là người điềm đạm, thông minh được các bạn trong lớp quý mến", ông Duy kể.

Để đảm bảo an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, nhân dân khi đến viếng mang theo thẻ Căn cước có gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Người dân, người thân khóc nghẹn khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Vương Khắc Côn (81 tuổi, thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) khóc nghẹn sau khi viếng bạn học cũ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài điểm viếng chính tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, người dân Thủ đô có thể viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tập thể giáo viên, học sinh Khối Giáo dục xã Đông Hội (huyện Đông Anh) vào viếng.