Hàng chục chuyến bay đổi hướng, lùi giờ vì sương mù dày đặc ở Hà Nội

Theo thông tin từ sân bay Nội Bài, tình trạng sương mù dày đặc xuất hiện trong sáng 2/2 khiến nhiều chuyến bay không thể cất, hạ cánh.

Sân bay Nội Bài tạm dừng tiếp nhận máy bay hạ cánh từ 4h30. Để đảm bảo an toàn, một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác hoặc hoãn chuyến, bay vòng chờ thời tiết cải thiện hơn...

Sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài sáng 2/2 (Ảnh: NIA).

Rạng sáng, 6 chuyến bay đến Nội Bài đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Hơn 10 chuyến bay dự kiến khởi hành từ Nội Bài sáng nay cũng phải lùi kế hoạch cất cánh, hành khách đang chờ đợi ở nhà ga chờ đến khi sương mù tan.

Trước đó, trong đêm 1/2, một chuyến bay từ TPHCM dự kiến hạ cánh ở Vinh (Nghệ An) đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài do sương mù. Hành khách phải trung chuyển bằng xe khách từ Hà Nội về Nghệ An.

Gián đoạn không lưu do thời tiết xấu là tình huống bất khả kháng. Sân bay Nội Bài đề nghị hành khách tuân thủ sự hướng dẫn điều hành của nhân viên hàng không để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn chuyến bay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 2/2, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Độ ẩm trong hôm nay ở mức rất cao, trên 80%, đồng thời nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng nồm ẩm.