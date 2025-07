Hai mẹ con đi cho vịt ăn bị lũ quét cuốn trôi

Ngày 16/7, lực lượng tìm kiếm của xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ, phối hợp với gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Khu vực chị Tin bị mất tích do nước lũ cuốn trôi (Ảnh: Đàm Quang).

Ông Quản Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn, cho biết, khoảng 16h30 ngày 15/7, chị Xa Thị Tin (SN 1984) cùng con trai là cháu Xa Hồng Anh (SN 2010), bị lũ quét cuốn trôi.

Thời điểm này, mẹ con chị Tin đang đi vào trang trại cách nhà khoảng 1.500m cho vịt ăn. Trong lúc trời mưa to, lũ quét đổ về đã cuốn phăng hai mẹ con theo dòng nước lớn.

May mắn cháu Xa Hồng Anh bám được vào dây ti ô dẫn nước và được người dân gần đó cứu vào bờ, còn người mẹ bị nước cuốn trôi đi.

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Đàm Quang).

Nhận được tin báo, UBND xã Đức Nhàn huy động công an xã, người dân và lực lượng Công an xã Tân Pheo... tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong đêm 15/7. Tuy nhiên, do trời mưa, nước chảy xiết, địa hình phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sáng 16/7, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị mất tích.