Hai công nhân mắc kẹt, tử vong dưới cống nước sâu 8m

Ngày 26/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng của đơn vị đã hỗ trợ đưa thi thể 2 công nhân bị tai nạn lao động dưới cống nước lên trên mặt đất.

Sự việc được Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận vào lúc 12h10 ngày 26/8. Vị trí các công nhân gặp nạn tại cống nước ở ngã ba đường Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn).

Lực lượng chức năng triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu để đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi tiếp nhận thông tin, 3 xe chữa cháy, cứu hộ và nhiều chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng cứu hộ xác định 2 nạn nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8m, đã tử vong.

Cơ quan chức năng đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu. Khoảng 10 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể 2 nạn nhân lên trên mặt đất, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.