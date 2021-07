Hai chị em rơi xuống hồ tôm tử vong khi bố mẹ bận đi làm

Dân trí Vụ việc thương tâm xảy ra tại khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) khiến hai cháu bé là hai chị em 6 và 4 tuổi bị rơi xuống hồ tôm của gia đình tử vong.

Ngày 12/7, ông Trương Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cháu nhỏ 4 tuổi và 6 tuổi rơi xuống hồ tôm chết đuối.

Cha mẹ sơ ý để con ở chòi canh tôm để đi làm, hậu quả 2 cháu bé rơi xuống hồ tôm tử vong thương tâm (Ảnh minh họa).

Nạn nhân là cháu T.L.V. (6 tuổi) và T.L.N. (4 tuổi) là con của vợ chồng anh Trịnh Hồng Tàu (32 tuổi, trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) đến thuê đất nuôi tôm ở phường Tam Quan Bắc.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6 vừa qua, do nhà không có người trông nom nên vợ chồng anh Tàu đưa 2 con nhỏ từ nhà ở phường Hoài Hương đến hồ tôm để vừa làm việc vừa chăm sóc các con.

Sáng 11/7, anh Tàu ra hồ tôm để cho tôm ăn, người vợ cũng đi làm việc khác nên sơ ý để 2 con gái nhỏ lại chòi canh tôm.

Một lát sau, anh Tàu trở về chòi canh tôm không thấy các con đâu nên chạy đi tìm thì phát hiện 2 con bị đuối nước ở khu vực hồ tôm của gia đình.

Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do phát hiện một số ca mắc Covid-19.

"Sau khi nhận được tin báo về trường hợp của 2 cháu bé không may gặp nạn thương tâm, địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng để hỗ trợ gia đình đưa thi thể các cháu về nhà an táng từ chiều 11/7", ông Trương Quang Minh cho biết.

Ông Minh cho biết thêm, phường Tam Quan Bắc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do tại địa phương phát hiện một số ca mắc Covid-19. Đời sống kinh tế của người dân nơi đây do ảnh hưởng đại dịch nên không ít khó khăn. Tuy nhiên, bà con đã chia sẻ, quyên góp giúp đỡ gia đình an táng hai cháu nhỏ.

Doãn Công