"Thế trận lòng dân là hậu phương vững chắc đối với lực lượng công an"

Chiều 14/8, tỉnh An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo từ các Bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ công an.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Hoàng Duật).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải biểu dương những cống hiến và chiến công của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh An Giang nói riêng. Ông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các liệt sỹ công an đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cảm ơn nhân dân tỉnh đã luôn là hậu phương vững chắc.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang ôn lại lịch sử hào hùng của công an tỉnh, tiền thân là tổ chức “Quốc gia tự vệ cuộc” ra đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Lực lượng này đã kiên cường, bất khuất, lập nhiều chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cũng như trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Sau ngày đất nước thống nhất, Công an An Giang tiếp tục phát triển, vượt qua khó khăn để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng này đã triệt phá nhiều chuyên án lớn về phản động, gián điệp, và tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.

Ông Nguyễn Tiến Hải cũng đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân và cảm ơn sự đồng hành của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong bối cảnh mới, ông yêu cầu công an tỉnh cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Giữ vững an ninh chính trị, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, chủ động ứng dụng Big Data, AI, công nghệ sinh trắc học vào quản lý dân cư và đấu tranh phòng chống tội phạm. Xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng đào tạo cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu mới.

Ngoài ra, Công an tỉnh An Giang cũng cần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Khẳng định “thế trận lòng dân” chính là hậu phương vững chắc, xác định nguyên tắc lấy dân làm gốc và đổi mới các hình thức tổ chức ngày hội toàn dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đại diện lực lượng bày tỏ lòng biết ơn và cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh cả nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Công an tỉnh An Giang cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang và viết tiếp trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.