Hai Bí thư Đảng ủy cùng người dân cứu được 6 học sinh đuối nước

Sáng 1/8, lãnh đạo thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đã nắm được thông tin về việc hai Bí thư Đảng ủy phường trên địa bàn kịp thời cứu sống nhiều trẻ em sắp bị đuối nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò cho biết, vào khoảng 5h30 ngày 30/7, ông và vợ con đi tập thể dục rồi xuống tắm biển khu vực phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò).

Ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò - người trực tiếp cứu 4 em nhỏ khỏi đuối nước (Ảnh: NVCC).

Khi tắm được hơn 30 phút thì ông nghe tiếng kêu cứu của các cháu nhỏ cách đó khoảng 200m. Cùng thời điểm này, có một người dân và người thân của nạn nhân và ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, đang tắm cũng nghe tiếng kêu cứu nên đã bơi ra kéo được 2 cháu vào bờ. 4 nạn nhân còn lại bị sóng biển đẩy ra xa. Riêng ông Trung nhanh chóng lao ra dòng nước cứu và lần lượt đưa được cả 4 cháu vào bờ.

"Khi tôi vừa bơi ra thì gặp một cháu học sinh lớp 3 chuẩn bị chìm nên đã nhanh chóng nâng cháu lên, một lúc sau thì cháu thở được. Lúc đó phía ngoài tiếp tục nghe tiếng kêu cứu nên tôi đẩy cháu vừa cứu được vào cạn rồi vội vàng bơi ra tiếp tục cứu 3 cháu nữa. Khi dìu các cháu vào bờ, tôi trấn an tâm lý rồi cố gắng hô hấp… Rất may các cháu đã được an toàn", ông Trung chia sẻ thêm.

Được biết, 6 nạn nhân là học sinh từ lớp 3 đến lớp 11, trong đó có một học sinh uống nhiều nước phải theo dõi ở bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.