Hà Nội: Xuất hiện nhiều vị trí sạt lở đê nghiêm trọng ven bờ sông Hồng

Ông Phùng Quang Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Thái Hòa, huyện Ba Vì cho biết: "Ngay sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã sơ tán toàn bộ hộ dân nằm trong khu vực sạt lở để đảm bảo con người và tài sản. Hiện tại khu vực sạt lở đã niêm phong và làm tất cả các quy trình cảnh báo với khu vực đê đảm bảo an toàn cho đê. Song song với đó là tổ chức an ninh trực 24/24h đảm bảo an toàn không cho người lạ vào khu vực".