Sạt lở nghiêm trọng chắn ngang quốc lộ lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Sáng nay (14/10), thông tin từ Chi cục Quản lý đường bộ II.3 (Cục Quản lý đường bộ 2), đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng tập trung máy móc hốt dọn, thông xe bước một tại điểm sạt lở trên quốc lộ 8A. Đây là tuyến đường huyết mạch từ quốc lộ 1A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trên quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn đã xảy ra 2 vụ sạt lở khiến giao thông ách tắc.

Tại Km78+500(T) trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim (Hương Sơn, Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở taluy dương nghiêm trọng khiến giao thông ách tắc (Ảnh: CTV).

Cụ thể, vào khoảng 4h ngày 14/10, hàng chục khối đất đá từ vách núi Nầm, xã Sơn Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) sạt lở xuống quốc lộ 8A khiến cho việc giao thông đi lại khó khăn và đe dọa tính mạng người đi đường.

Tiếp đó, vào khoảng 7h20 cùng ngày, tại km78+500 trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn cũng xảy ra sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Đất đá đổ xuống chắn ngang đường khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng khẩn trương huy động máy móc hốt dọn, thông xe bước một (Ảnh: CTV).

Sau khi xảy ra các vụ sạt lở, Chi cục Quản lý đường bộ II.3 đã cử lực lượng xuống hiện trường để điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo.

"Đơn vị đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 4 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các lực lượng chức năng phân luồng từ xa, huy động máy móc khẩn trương hốt dọn, thông xe bước một. Hiện nay trời mưa to, thời tiết xấu, nguy cơ sạt lở tiếp, gây mất an toàn cho người và phương tiện thi công, do đó dự kiến đến 12h trưa nay mới thông xe" - lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ II.3 nói.

