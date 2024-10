Hà Nội sáng sớm trời lạnh, nhiều nơi ở miền Bắc trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm trời lạnh, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi trời rét.

Những ngày qua, do bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường nên chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội được cải thiện.

Trang AccuWeather dự báo, ngày 25/10, chất lượng không khí thủ đô ở mức xấu với ngưỡng trên 90 (ngưỡng tốt là 0-50).

Hà Nội trời lạnh về đêm và sáng sớm (Ảnh: Dân Trí).

Dự báo thời tiết ngày 25/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.