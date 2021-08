Hà Nội: Nữ lao công bị cướp được công an tặng xe máy

Dân trí Cán bộ chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã quyên góp, mua tặng nữ lao công trong vụ cướp lúc rạng sáng một chiếc xe máy để chị tiếp tục công việc.

Liên quan đến vụ cướp tài sản của nữ công nhân môi trường trên địa bàn phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sáng 4/8, tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm, Công an quận đã trao tặng chị Lê Thị T. (nạn nhân trong vụ việc) một chiếc xe máy. Chiếc xe này được mua từ tiền quyên góp của các cán bộ, chiến sĩ Công an quận.

Công an quận Nam Từ Liêm tặng nữ lao công chiếc xe máy để tiếp tục công việc.

Xúc động khi nhận được chiếc xe mới, chị T. chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ, không biết nói gì ngoài lời cảm ơn với các chiến sĩ đã quyên góp, ủng hộ tôi để có chiếc xe tiếp tục công việc".

Nhớ lại vụ việc, nữ lao công cho biết, rạng sáng ngày 3/8, trên đường kéo xe rác về điểm tập kết (chị vẫn thường dùng xe máy để kéo vì xe rác rất nặng), đến đoạn dốc, chị gặp 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy vọt qua rất nhanh.

"Tôi cũng nghĩ họ chỉ là người đi đường thôi. Khi tôi dừng xe máy để chuẩn bị kéo xe rác thì 4 thanh niên ập đến. Một xe chặn trước tôi, xe thứ 2 có một nam thanh niên dùng vật nhọn dí vào ngực tôi đe dọa" - chị T. kể và cho biết, đoạn đường này rất vắng, thời điểm đó cũng chỉ có mình chị.

Công an ghi lời khai của chị T. để điều tra vụ việc.

Bà Lại Thị Minh Lý, Tổ trưởng tổ môi trường Đại Mỗ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, cho biết, sự việc nữ lao công T. bị cướp xe trong lúc đi làm đã được báo cáo lên công ty và lực lượng chức năng.

"Lúc đó, chị T. đang kéo xe rác lên dốc thì bị cướp. Sau sự việc, chị T. vẫn còn rất sợ và run. Bây giờ phải có chồng đi cùng thì chị T. mới tiếp tục đi làm" - bà Lý thông tin.

Theo bà Lý, chị T. có hoàn cảnh khó khăn, chiếc xe vừa mua trả góp xong thì bị cướp.

"Chị T. quê ở Thanh Hóa lên Hà Nội thuê trọ và làm việc. Hai vợ chồng chị T. có một người con nhỏ. Mỗi khi đi làm ca đêm, chị T. thường phải về nhà xem con ngủ chưa rồi lại đi làm tiếp đến sáng" - bà Lý nói.

Trước đó, như tin đã đưa, rạng sáng ngày 3/8, nữ lao công Lê Thị T. bị 4 nam thanh niên chặn đường đe dọa, cướp xe máy, mặc cho chị khóc lóc van xin.

Công an quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Phúc Lâm