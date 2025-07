Hà Nội: Nhà 5 tầng trên đường Giải Phóng bốc cháy ngùn ngụt

Chiều 22/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, 14h48 cùng ngày, tại ngôi nhà dân ở số 569 Giải Phóng, phường Tương Mai (TP Hà Nội) xảy ra cháy.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 5 của ngôi nhà dân trên đường Giải Phóng (Ảnh: Hoàng Bách).

Sau khi nhận tin báo, Tổ PCCC&CNCH Hoàng Mai cùng các đơn vị chức năng cử cán bộ và nhiều xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người (Ảnh: Manh Dinh).

"Vụ cháy xảy ra tại tầng 5 của ngôi nhà. Rất may khi xảy ra hoả hoạn, người dân đã di chuyển hết ra ngoài an toàn. Vụ cháy không có người bị nạn. Tới khoảng 15h, đám cháy được khống chế", vị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội nói.

Cảnh sát điều nhiều xe chữa cháy và cả xe thang tới hiện trường (Ảnh: Trung Nguyên).

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.