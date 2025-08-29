Hà Nội muốn mở rộng khu vực cấm phương tiện gây ô nhiễm

Theo dự kiến, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội diễn ra giữa tháng 9 tới, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp (LEZ) trên địa bàn thành phố (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật thủ đô).

UBND TP Hà Nội đã lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị quyết này. Dự thảo cơ bản giữ nguyên nội dung như Nghị quyết 47/2024 của HĐND thành phố về việc thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn.

Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết mới chỉ điều chỉnh lộ trình, phạm vi thực hiện phù hợp với Chỉ thị số 20 của Thủ tướng về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Những khu vực thuộc vùng phát thải thấp sẽ cấm lưu thông xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel; cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch; không khuyến khích, hạn chế hoặc cấm ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực.

Hà Nội hiện có khoảng 9,2 triệu phương tiện các loại (Ảnh: Mạnh Quân).

UBND TP Hà Nội sẽ đề xuất ban hành các loại phí và lệ phí đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có phát thải hoặc phương tiện giao thông không khuyến khích lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Hà Nội cũng đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ người sinh sống và làm việc trong vùng phát thải thấp, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông không phát thải.

Nghị quyết 47 quy định từ năm 2025 đến 2030, Hà Nội sẽ thí điểm lập vùng phát thải thấp ở một số khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm, Ba Đình cũ và từ năm 2031 trở đi mở rộng tới các khu vực đáp ứng tiêu chí vùng phát thải thấp.

Dự thảo mới đưa ra lộ trình sớm hơn 5 năm và phạm vi rộng hơn.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp trong Vành đai 1; từ ngày 1/1/2028 mở rộng tới Vành đai 2 và từ ngày 1/1/2030 sẽ mở rộng tới Vành đai 3 và khuyến khích các xã phường khác lập vùng phát thải thấp.

Từ năm 2031 trở đi, các khu vực khác có một trong các tiêu chí quy định mới của nghị quyết này phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi toàn bộ 126 xã, phường về phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn.

Hà Nội hiện có khoảng trên 9,2 triệu phương tiện đang hoạt động, trong đó thành phố đang quản lý 1,1 triệu ô tô, hơn 6,9 triệu xe máy và khoảng 1,2 triệu phương tiện từ tỉnh khác lưu thông thường xuyên.

Vùng phát thải thấp (LEZ) là khu vực giới hạn trong thành phố, nơi có mức độ ô nhiễm không khí cao.

Phương tiện giao thông hoạt động ở vùng này phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt; phương tiện không đạt tiêu chuẩn sẽ bị hạn chế hoặc phải trả phí.