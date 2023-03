Hà Nội: Hàng nghìn quả cầu gang trên lan can hồ Tây bị mất

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện tại các tuyến phố Quảng An, Quảng Khánh, Từ Hoa, Vệ Hồ, Nhật Chiêu,... quanh hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn sử dụng hành lang lan can cũ có biểu tượng Khuê Văn Các. Tuy nhiên, thời gian qua hàng nghìn quả cầu gang trên các trụ lan can đã bị mất trộm gây mất mỹ quan đô thị, khiến người dân bức xúc.

Các quả cầu gang bị mất nhiều nhất nằm ở các tuyến phố Vệ Hồ, Quảng Khánh, Nhật Chiêu. Những phố này vào đêm khuya thường vắng người qua lại.

Một quả cầu còn sót lại hiếm hoi đoạn trước số nhà 67 phố Nhật Chiêu. Theo nhận định của một số người dân, khi những quả cầu gang bị đánh cắp sẽ khiến nước mưa rơi vào phần lõi của lan can làm các hoa văn nhanh hư hỏng, hoen gỉ.

Một đoạn lan can trên phố Vệ Hồ bị mất không còn một quả cầu gang nào. Hiện phần lan can này mới được sơn, sửa lại cách đây 3 ngày.

Mấy ngày qua, các đơn vị chức năng đã tiến hành sơn lại phần lan can quanh hồ Tây và gia cố, sửa chữa lại những điểm hỏng hóc, hoen gỉ.

Anh Nguyễn Đình Tâm - thường xuyên bán hàng dọc các tuyến phố quanh hồ Tây cho biết, các quả cầu gang bị mất khoảng 2 năm trở lại đây. "Có hôm buổi tối tôi đi về vẫn thấy, nhưng đến sáng hôm sau quay lại đã mất hàng loạt", anh Tâm chia sẻ.

Ông Phạm Tuấn (trú tại quận Tây Hồ) đã đi xe đạp dọc hồ Tây hơn mười năm nay, khi chứng kiến những quả cầu gang trên lan can bị mất dần, khiến ông vô cùng bức xúc. Ông Tuấn mong muốn các đơn vị chức năng sớm bắt được các đối tượng trộm cắp để chấm dứt tình trạng này; đồng thời chính quyền địa phương cần sớm tu sửa, lắp đặt lại các quả cầu đã bị mất.

Một đoạn lan can cũ gần số nhà 175 phố Nhật Chiêu đã xuống cấp không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm. Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất thành phố Hà Nội có diện tích hơn 500ha với chu vi là khoảng 14,8 km và lắp rào chắn xung quanh để bảo vệ.

Đầu tháng 11/2022 trước thực trạng một phần lan can bằng sắt ở hồ Tây, cụ thể tại khu vực phố Nguyễn Đình Thi - Trích Sài xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, quận Tây Hồ đã triển khai chỉnh trang, thay mới, cải tạo đồng bộ đoạn lan can này.

Ông Dũng (trú tại phố Vệ Hồ, phường Xuân La, quận Tây Hồ) cho hay, việc mất các quả cầu bắt đầu từ năm 2021 - 2022 khi dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng.

Tại một số khu vực đông người qua lại và có sự xuất hiện của cảnh sát các quả cầu còn nguyên vẹn. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ xác nhận, các quả cầu gang trên lan can quanh hồ Tây bị mất khoảng 2 - 3 tháng qua. Hiện các đơn vị chức năng đang sơn, sửa lại hệ thống lan can và nghiên cứu, khảo sát các phương thức lắp đặt lan can mới tránh xảy ra tình trạng trộm cắp.

Từ số 175 phố Nhật Chiêu đến khu vực thung lũng hoa hồ Tây các quả cầu còn nguyên vẹn. Đây là tuyến lan can dài nhất còn giữ lại được các quả cầu. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ khẳng định thời gian tới những quả cầu bị mất sẽ được lắp đặt lại.