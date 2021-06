Hà Nội: Công an lập rào cứng, "khóa" trạm trộn bê-tông gây ô nhiễm

Dân trí Cơ quan công an phối hợp chính quyền lập hàng rào cưỡng bức cứng, không để xe bồn ra vào hai trạm trộn bê-tông không phép trên địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa có công văn chỉ đạo UBND xã Đông Dư và các đơn vị chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Trọng Phụng (Cty Trọng Phụng) trên địa bàn xã Đông Dư.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng và trạm trộn bê-tông không phép của Công ty Trọng Phụng.

Theo đó, UBND huyện Gia Lâm giao UBND xã Đông Dư đình chỉ tuyệt đối hoạt động trái phép của trạm trộn bê-tông của Cty Trọng Phụng; lập chốt bảo vệ, bố trí lực lượng kiểm soát các phương tiện ra vào khu đất; củng cố hồ sơ vi phạm, xây dựng kế hoạch, tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm. Việc thực hiện bắt đầu từ ngày 25/5 và hoàn thành trước ngày 15/6.

Lãnh đạo xã Đông Dư thông tin, UBND xã cũng như các đơn vị chức năng của UBND huyện liên tục nhắc nhở, lập biên bản xử lý, đình chỉ hoạt động, song chủ doanh nghiệp Trọng Phụng vẫn cố tình vi phạm.

UBND xã Đông Dư đã có văn bản yêu cầu Cty Trọng Phụng phải tháo dỡ những công trình vi phạm, trong đó có 2 trạm trộn bê-tông, chậm nhất là ngày 25/5. Tuy nhiên, quá thời hạn trên, phía công ty này vẫn không chấp hành.

Ngày 31/5, UBND xã Đông Dư kiến nghị UBND huyện Gia Lâm cưỡng chế đối với những công trình vi phạm của công ty trên, đồng thời lập biên bản xử lý theo đúng thẩm quyền.

Lực lượng công an lập rào, khóa cứng, không cho các phương tiện vào trạm trộn.

Lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết, ngoài một số công trình xây dựng nhà kho, nhà để xe, trụ sở điều hành, nhà tạm…, Cty Trọng Phụng còn hoạt động trái với giấy phép đăng ký kinh doanh đã trình với các cơ quan chức năng trước đó. Đặc biệt, công ty này đã xây dựng 2 trạm trộn bê-tông không phép trên tổng diện tích xây dựng vi phạm và sử dụng sai mục đích là 2.876,2 m2. Hoạt động của 2 trạm trộn bê-tông trên đã gây ô nhiễm môi trường, bức xúc đối với người dân trong khu vực.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, từ khi phát hiện vi phạm đến nay, công an huyện đã có nhiều văn bản tham mưu, đề xuất với UBND huyện Gia Lâm giải quyết triệt để những vi phạm trên. Mới đây nhất, ngày 17/5, Công an huyện Gia Lâm có văn bản đề xuất Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và đất đai đối với 3 công ty, trong đó có Cty Trọng Phụng.

Bên cạnh đó, Công an huyện Gia Lâm còn chỉ đạo các đội nghiệp vụ, trong đó có Công an xã Đông Dư, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm đối với những phương tiện chở đất cát, vật liệu xây dựng quá tải, không che chắn gây rơi vãi ô nhiễm môi trường; chốt cứng tại khu vực ra vào để ngăn không cho xe bồn trộn bê-tông hoạt động.

Lực lượng Công an xã Đông Dư đã lập chốt kiểm soát, không cho các phương tiện xe bồn chở bê-tông, xe chở nguyên vật liệu hàng hóa ra, vào phục vụ hoạt động của 2 trạm trộn bê-tông trên. Khu vực 2 trạm trộn bê-tông của Cty Trọng Phụng hiện đã bị lực lượng chức năng khóa cứng, không thể hoạt động được.

