Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trên phố Minh Khai

Khoảng 7h sáng 1/12, người dân lưu thông trên tuyến phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) hoảng hốt phát hiện một đám cháy bùng lên dữ dội tại ngôi nhà 4 tầng nằm sát mặt phố.

Người dân đã hô hoán chủ căn nhà, đồng thời gọi lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Minh Hữu).

Nhận được tin báo, Công an phường Minh Khai cùng bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sơ tán người dân và tổ chức cứu hỏa.

Sau đó, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàng Mai... điều 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phun nước giảm nhiệt.

Cảnh sát phun nước khống chế ngọn lửa (Ảnh: Minh Hữu).

Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 3 ngôi nhà 4 tầng có diện tích hơn 30m2 mặt sàn. Ngôi nhà này vừa làm nhà ở vừa kinh doanh đồ gỗ.

Tại hiện trường, đám cháy lan nhanh lên khu vực tầng thượng, chủ yếu là mái tôn và phá vỡ các kết cấu tạm một số nhà liền kề.

Lực lượng chức năng cho biết, đám cháy xảy ra vào lúc giờ cao điểm sáng nên nhiều người hiếu kỳ dừng lại quan sát, dẫn tới giao thông bị ùn ứ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.